北京政府資助！ 美國安局：中國駭客瞄準美軍事國防

美國國家安全局警告，中國政府的駭客正在瞄準美國國防網路。（示意圖，法新社資料照）

2020/10/21 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全局（National Security Agency，簡稱NSA）20日警告稱，中國政府的駭客正在瞄準美國國防網路，並詳細列出中國駭客經常使用的25個網路漏洞，提醒網路安全人士更新其系統。雖然NSA經常警告駭客活動，但此次為美國國家一級的重要情報機構首次點名中國政府資助的駭客活動。

美國國家安全局20日聲明指出，大多數漏洞可以直接透過利用網路訪問的產品，從而獲取受害者網路的初始訪問權，並以網關（gateway）方式來進一步接觸內部網路，包括通過像是微軟Windows、思科系統（Cisco Systems）和思杰系統（Citrix Systems）的遠端工作產品。

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NSA警告稱，這些網路經常受到中國政府支持的網路參與者所使用的一整套策略和手法，特別是那些含有敏感的智慧財產權、經濟、政治和軍事訊息的計算機網路。由於這些手法包括利用公開已知的漏洞，網路防御者必須優先考慮修復這些漏洞和紓解其他威脅。

NSA網路安全理事會負責人紐柏格（Anne Neuberger）表示，「我們聽到的聲音很明確，那就是很難將修補和紓解措施放在首位。我們希望透過強調中國正在積極利用漏洞來破壞系統，網路安全專業人員將獲得可採取行動的訊息，以優先考慮實施行動，來保護他們的系統。」

《華爾街日報》報導，中國駐華盛頓大使館聲明指出，這些指控毫無根據，中國政府決反對以任何形式的網路攻擊和網路犯罪行為。

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