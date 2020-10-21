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    國泰航空大裁員、港龍停運 員工事前未知悉 工會：失望

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球航空業，香港國泰航空今日宣布將裁員8500人，港龍航空也自今日起停止營運。（美聯社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球航空業，香港國泰航空今日宣布將裁員8500人，港龍航空也自今日起停止營運。（美聯社）

    2020/10/21 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球航空業，香港國泰航空今日宣布將裁員8500人，港龍航空也自今日起停止營運，港媒消息指，今日在消息公布前員工並未知悉，不少員工仍照常上班，對於公司宣布裁員及港龍停運，有員工則表示港龍是屬於香港的品牌，這項決定等於一個年代的終結，令香港人心碎。

    港媒消息指出，國泰航空今日宣布，雖然經過多番努力，國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此以往將難以為繼，因此將削減約8500個職位，同時停止營運港龍航空。不過今上午國泰城不少員工仍如常上班，消息剛發布時，部分員工表示不知道裁員消息，要回公司再了解；也有員工表示聽聞公司裁員，但尚未收到任何通知。

    據《商業電台》報導，由國泰機師組成的香港航空機組人員協會指出，國泰並未就決定與工會正式會面，對此感到失望，並指目前仍未知有多少機師受到影響，希望國泰尊重和執行現有合約，並公平對待所有機師，協會今日將再與國泰管理層會面並表達訴求。勞聯及機場空運員工協會則對國泰未先推出自願性離職計畫就直接大裁員深表難受與遺憾，並要求國泰全力協助受影響員工，像是由母公司太古集團盡力吸納員工轉職

    職工盟：本次裁員恐只是第一波

    香港職工會聯盟主席吳敏兒則指出，陸續有國泰員工收到電郵或電話，主要是入職2、30年的舊合約員工。針對國泰提及本次重組只能讓每月減少5億現金支出，吳敏兒擔心這是裁員只是第一波，且未來就算恢復招聘，員工也可能不會再得到原有待遇。

    曾任機師的立法會議員譚文豪則指出，被裁員的人數龐大，目前旅遊業又處於寒冬時期，認為受影響的員工很難轉職到另一家航空公司。且政府曾用納稅人的錢向國泰注資270多億元，國泰董事局內也有2個政府委任的代表，認為政府不能以國泰是上市公司為名，指無權干預。

    《香港電台》報導則引述在港龍任職25年的麥小姐指出，港龍是屬於香港的品牌，是香港的象徵，對於公司決定停運港龍，她感到極度沉重及傷痛，並認為這樣的決定等於一個年代的終結，令香港人心碎。

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