下世紀恐撞地球小行星 NASA探測器成功著陸採樣

NASA探測器Osiris-Rex成功採集小行星樣本。（歐新社）

2020/10/21 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）部署多年的「小行星101955」（101955 Bennu）採樣任務，在當地時間週二完成最重要一步，探測器「Osiris-Rex」成功著陸並使用機械手臂抓取小行星樣本，預計2023年返回地球。

NASA宣布，初步資料顯示Osiris-Rex的採樣工作如計畫中進行，待所有資料傳輸到地球後可獲得更多細節，接下來就是要等Osiris-Rex在2023年返回地球即大功告成。小行星101955被選為採樣目標的主要原因為與地球相當接近，在下個世紀有2700之1的機率撞擊地球。

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Osiris-Rex在繞行101955近2年後，於週二在設定好的區域內著陸，蒐集表面上的小量沙塵後隨即離開，也創造了NASA太空任務另一項里程碑。採樣任務的實驗主持人勞雷塔（Dante Lauretta）表示，從資料顯示整個過程相當完美，在經過數十年的計畫後，團隊對今日成功採樣感到極度喜悅。

採集到的樣本不只能幫助科學家了解小行星對地球產生的衝擊，也能進一步探索行星的形成和生命起源。

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