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    中共五中全會前 習近平鞏固權位快速調動人馬跡象明顯

    中共總書記習近平。（美聯）

    中共總書記習近平。（美聯）

    2020/10/21 07:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中共第十九屆五中全會即將在本月26日於北京召開，而目前北京政壇風聲鶴唳，政治鬥爭動作頻頻，為持續把持黨政權位，最近中共總書記習近平坐鎮北京，連續發布人事令，本月人事調動頻繁，從中央宣傳機器、多位省級副書記等都進行調整，更有多位遭以「打貪」名義整肅。

    綜合媒體報導，最新人事調整是中國平面媒體的頭兩大黨媒，新華社、人民日報等兩大黨媒社長在昨天同時異動，分別由現任總編輯何平、庹震升任，接替前任社長蔡明照、李寶善。而到目前，並沒有提到在五中全會前更換社長的理由。

    而在本月前20天，已有6名副書記履新。包括廣西自治區政協主席藍天立出任自治區黨委副書記，湖南省委常委兼長沙書記胡衡華調任陝西省委副書記，湖北省委常委兼組織部長王瑞連出任省委副書記，河北省委常委兼副省長、雄安新區管委會主任陳剛任省委副書記、上海市委常委兼組織部長於紹良被任命為市委副書記。

    《多維新聞》報導，各省黨委副書記就中共權力結構，只是當地的「第三把手」，屬非必要缺，但是，卻是接替書記或省長的最熱門人選，顯現的是人事權力佈局。香港《明報》更分析，雖然距離中共二十大召開還有兩年時間，中共官場的人事調整節奏已經加快。

    在新的人事佈局中，也顯示習有收攏各派系的動作，如被發布的副書記當中，從副省長及省組織部調升的比例最高，疑似突顯組織系統在黨內強勢，如王瑞連、於紹良、胡昌升、江蘇的任振鶴、山東的楊東奇、寧夏的薑志剛、新疆的李鵬新等；更有3名前高官秘書，包括海南的李軍是李瑞環秘書，江西的李炳軍是朱鎔基秘書，甘肅的孫偉是吳邦國秘書。

    不止是急速更換省級第三把手，最近中共落馬的老虎也增加，包括今年3月才上任中國國家稅務總局稽查局副局長的林楓，才半就被通報違紀受調查；雲南省最高檢檢務督察局局長肖卓、中共中央巡視組巡視專員董宏、中國國家能源局副局長劉寶華，以及青海、山西、西藏等多地上至副部級官員陸續受查，多人涉及政法系統。

    最特殊的董宏，曾任中共元老薄一波秘書，也曾長期追隨中國國家副主席王岐山，是王岐山擔任中紀委書記期間發起反腐風暴的得力干將。

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