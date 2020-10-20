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    日本「蓋亞的黎明」新聞節目 播出台灣防疫奇跡特輯

    台灣防疫成功，曾連續多日零確診，圓山飯店利用陽台燈光打出「ZERO」字樣激勵國人，廣為各國媒體引用報導，也被日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目中做為重要畫面。（資料照）

    台灣防疫成功，曾連續多日零確診，圓山飯店利用陽台燈光打出「ZERO」字樣激勵國人，廣為各國媒體引用報導，也被日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目中做為重要畫面。（資料照）

    2020/10/20 22:28

    〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕台灣因為防疫成功在日本媒體的露出度也急遽增多，日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」，介紹台灣如何成功封鎖武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並比較與日本的做法有何不同。

    今晚播出的台灣奇跡中指出，全球感染武肺炎人數破3200萬人，死亡人數超過百萬，但到9月26日為止，台灣的感染人數僅有510人、死亡7人，而且在今年4月之後，已超過190天感染人數持續掛零，這是日本或其他國家辦不到的事，為何台灣能夠成功幫鎖病毒。

    節目一開始在日本的街訪，要日本民眾猜猜看台灣感染人數，結果有人猜5萬，有人猜為10萬人，結果民眾一聽到台灣只有500多人感染，均大表驚訝。

    台灣初期應對快速、情報的透明性和民眾對政府的信賴，是各方分析台灣成功防疫的主因，節目跨海訪問了前副總統陳建仁和衛福部長陳時中兩大防疫關鍵人物，並介紹在日本成為名人的數位政委唐鳳。

    節目的大部分內容是透過多位居住在台灣的日本人，由他們充當台灣特派員，以日本人的眼光來觀察和拍攝台灣各地的現況。

    觀察的地點包括大型郵輪、夜市、餐廳、捷運站、學校等地，除了捷運和學校等公共設施規定戴口罩之外，其他地點幾乎已少有人戴著口罩，商業活動也回復到和疫情前同等的盛況。

    節目最後還介紹了日本車站燒賣便當名店「崎陽軒」等餐飲名店逆向操作，在今年陸續在台灣展店的情況。

    「蓋亞的黎明」是日本經濟新聞企畫的特別節目，於2002年4月開播的長壽節目，主要以財經類的議題為主，節目以紀錄片的方式製作，不但具有高度的故事性也很具權威性，日本知名演員役所廣司和江口洋介均擔任過本節的主持人，現任主持人為女星松下奈緒。

    相關新聞請見︰

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    日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」新聞節目。（擷取自東京電視）

    日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」新聞節目。（擷取自東京電視）

    日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」新聞節目，日本民眾在街訪中聽到台灣感染武漢肺炎的人數僅500多人直呼太厲害了。（擷取自東京電視）

    日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」新聞節目，日本民眾在街訪中聽到台灣感染武漢肺炎的人數僅500多人直呼太厲害了。（擷取自東京電視）

    日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」新聞節目。（擷取自東京電視）

    日本東京電視台「蓋亞的黎明」節目今晚播出「台灣奇跡的防疫對策」新聞節目。（擷取自東京電視）

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