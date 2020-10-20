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    驚！周庭閃電宣布「我要嫁給他了」 網驚呼：不要「黃芝丼」

    周庭今日在臉書宣布，「我要...嫁給他了」，引起網友熱議。（圖擷取自Youtube＿周庭チャンネル）

    周庭今日在臉書宣布，「我要...嫁給他了」，引起網友熱議。（圖擷取自Youtube＿周庭チャンネル）

    2020/10/20 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民運人士周庭由於外型甜美可愛、氣質清新，廣受網友喜愛。她今日在臉書宣布，「我要...嫁給他了」，引起網友熱議，不少網友猜測對象是她的社運戰友黃之鋒，紛紛直呼「不要嫁給芝牛丼呀」、「唉 唔好揀黃之鋒（唉 不要挑黃之鋒）」。

    周庭今日在Youtube頻道上新影片「【周庭アグネス】我要嫁給"他"了～????????｜ #一日黃店員系列 ft. Sevilla Bridal（中日字幕）」，並在臉書 分享該部新影片，周庭更在文中一開頭，就宣布「我要...嫁給他了」，讓廣大網友震驚直呼，「不要嫁給芝牛丼呀」、「唉 唔好揀黃之鋒」、「點解（為何）要嫁比黃芝丼呀」。

    原來影片內容是周庭去黃店「Sevilla Bridal 婚紗店」擔任一日店員，體驗婚紗店一日的工作流程，不是真的要結婚。周庭表示，除了服務接待客人之外，她也有試穿一件婚紗和一件晚禮服，有興趣的朋友可以點閱影片觀看。

    貼文一出，網友才鬆一口氣，笑喊虛驚一場，「一睇（看）標題嚇到我個心離一離」；不少網友也祝福，若真有對象也會歡喜祝福她幸福，「最緊要你開開心心」、「祝幸福！」、「好靚」、「祝幸福！」。

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