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    中共五中全會前 黨媒新華社人民日報社長齊換人

    中共19屆五中全會召開前，新華社、人民日報等兩大黨媒社長同時異動。（圖取自路透社，本報合成）

    中共19屆五中全會召開前，新華社、人民日報等兩大黨媒社長同時異動。（圖取自路透社，本報合成）

    2020/10/20 22:16

    〔中央社〕中共19屆五中全會召開前，新華社、人民日報等兩大黨媒社長同時異動，並同步在今天公布，分別由現任總編輯何平、庹震升任，接替前任社長蔡明照、李寶善。

    新華社、人民日報為中國平面媒體的頭兩大黨媒，何平、庹震接任社長，大致符合近年來由總編輯升任社長的慣例。但這兩大黨媒選在中共19屆五中全會即將召開前更換社長的理由，目前尚不明朗。

    綜合中國媒體報導，何平、庹震接任社長後，仍暫時兼任總編輯職務。至於原任社長蔡明照、李寶善的去處，則未見報導。

    具有現任中共中紀委委員身分的何平，1957年生，北京大學中文系新聞專業畢業後即進入新華社工作，擁有高級記者頭銜，享有國務院政府特殊津貼待遇。曾獲頒中國「范長江新聞獎」、「中國新聞獎」及首屆「全國百佳新聞工作者」稱號。

    具有現任中共中央候補委員身分的庹震，1959年生，武漢大學經濟系政治經濟學專業畢業後進入中國經濟日報工作，一度掛職河北省涿州市副市長。2011年自經濟日報總編輯轉任新華社副社長，2012年調任中共廣東省委宣傳部長，2015年升任中共中宣部副部長，2018年3月接任人民日報總編輯。

    庹震在廣東省委宣傳部長任內，曾被指控涉入2013年初轟動一時、引起軒然大波的「南方週末」新年獻辭遭強迫刪改事件。原本題為「中國夢，憲政夢」的內容，在付梓印刷前卻被改為庹震親自修改的主旋律文章。事後，雖有相關人士聲稱庹震與此事無關，但仍造成爭議。

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