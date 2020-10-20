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    中國將再與世界隔絕？ 評論：內外對共產體制不滿達頂點

    獨立時評人沈度指出，中國國家主席習近平（見圖）近日強調，世界正經歷「百年未有之大變局」，其說法有2層考量，第一是中國已到正式與西方公開對抗的節點，第二則是中國內外對共產黨體制的不滿和服從也到達頂點。（美聯社資料照）

    獨立時評人沈度指出，中國國家主席習近平（見圖）近日強調，世界正經歷「百年未有之大變局」，其說法有2層考量，第一是中國已到正式與西方公開對抗的節點，第二則是中國內外對共產黨體制的不滿和服從也到達頂點。（美聯社資料照）

    2020/10/20 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平16日強調，當今世界正經歷「百年未有之大變局」，中國必須「向科技創新要答案」；對此，獨立時評人沈度指出，習近平提出此說法有2層考量，第一是中國已到正式與西方公開對抗的節點，第二則是中國內外對共產黨體制的不滿和服從也到達頂點。

    根據《美國之音》報導，習近平近日出席深圳經濟特區建立四十週年紀念大會，他在談話中重申「世界政經歷百年未有之大變局」，新冠肺炎疫情的全球大流行，使這個大變局加速演進。

    《北京之春》榮譽主編胡平認為，習近平強調的「百年未有之大變局」一語，可能來自澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）在2012年發表的一篇文章，陸在文內指稱，世界很快會迎來一個歷史時刻，自英王喬治三世以來，第一次一個「非西方、非民主的國家」成為世界第一大經濟體。

    沈度認為，習近平提出「百年未有之大變局」主要是出於兩個層面的考慮，「他覺得也是到了一個十字路口，到了與西方正式地、公開地對抗的一個節點了。他覺得『韜光養晦』已經結束了」。他還說，「第二個我覺得，習近平對國內體制內外對共產黨體制的不滿和服從，他覺得是達到了一個頂點，也是一個非常危險的狀態......他一定要挺過去」。

    沈度表示，習近平「內循環、打造低人權同盟」的策略很可能無疾而終，最終重回到鄧小平路線，「很可能是像習近平之前領導過的很多運動，城市改造、開發區，很可能是雷聲大雨點小，最後無疾而終」。

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