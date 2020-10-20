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    醫護搞烏龍！ 判女死亡裝屍袋數小時 腦損傷2個月真死了

    美國底特律20歲女子包夏姆（右）2個月前被醫護人員誤判死亡，她在被裝入屍袋後數個小時後，殯儀館人員才發現她還活著，但因為裝進屍袋缺氧導致包夏姆受到嚴重腦損傷，在本月18日在醫院病逝。（美聯社）

    美國底特律20歲女子包夏姆（右）2個月前被醫護人員誤判死亡，她在被裝入屍袋後數個小時後，殯儀館人員才發現她還活著，但因為裝進屍袋缺氧導致包夏姆受到嚴重腦損傷，在本月18日在醫院病逝。（美聯社）

    2020/10/20 21:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國底特律一名20歲女子包夏姆（Timesha Beauchamp），被醫護人員誤判死亡，她在被裝入屍袋後數個小時後，殯儀館人員才發現她還有氣息，但因為裝進屍袋缺氧導致包夏姆受到嚴重腦損傷，事發近2個月後、本月18日在醫院病逝。

    綜合外媒報導，包夏姆患有先天性腦性麻痺，8月23日上午7點半她服藥後突然出現呼吸困難、嘴唇發白等症狀，家人緊急報警後4名醫護人員立刻趕到她家進行搶救，並對包夏姆進行3次生命體徵檢查，最後判定她「沒任何生命跡象」。

    普羅維登斯醫院（Providence Hospital）的一名醫生接著正式宣佈包夏姆搶救無效，雖然其家人認為包夏姆還有氣息，但遭醫護人員否定，還說那是包夏姆服藥後的副作用。包夏姆家人只好眼睜睜看著她被裝進屍袋，沒想到殯儀館工作人員接手後，拉開屍袋，就看到包夏姆雙眼睜大、胸口有起伏，於是馬上把她送醫急救。

    報導指出，包夏姆被裝入屍袋中，在缺乏足夠氧氣的情況下至少存活約4小時，也因此出現嚴重腦損傷的情況，將近2個月處於「病危狀態」，於前天（18日）不幸病逝。

    包夏姆的家人對此無法接受，認為搶救包夏姆的4名醫護人員有疏失，才會導致本來有機會獲救的包夏姆死亡，因此向院方提出5000萬美元（約新台幣14億）索賠，並發出一份聲明，「這是堤米莎第2次被宣佈死亡，但這次她真的不會回來了」。

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