為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓人民若遭指控犯罪 報告：普遍面臨性侵、酷刑等不人道對待

    北韓人民一旦被指控犯罪，在正式接受審訊前常面臨系統性的酷刑折磨與性虐待，甚至有人在過程中不幸死亡，圖為「老虎凳」示意圖，與新聞事件無關。（圖擷取自武林軍事網）

    北韓人民一旦被指控犯罪，在正式接受審訊前常面臨系統性的酷刑折磨與性虐待，甚至有人在過程中不幸死亡，圖為「老虎凳」示意圖，與新聞事件無關。（圖擷取自武林軍事網）

    2020/10/20 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在金氏獨裁政權統治下，北韓人權低落的問題一直飽受國際批評，最新一份報告披露，北韓人民一旦被指控犯罪，在正式接受審訊前常面臨系統性的酷刑折磨與性虐待，甚至有人在過程中不幸死亡，報告強調，「北韓人民面臨上述狀況時，受到的對待連動物都不如」。

    根據《CNN》報導，總部位於美國的國際組織「人權觀察」（HRW）今日發布了一份88頁的詳盡報告，重點披露北韓人民在審前拘留期間普遍受到的不人道對待，其中顯示，若想逃過種種折磨，唯一的方式就是請人關說或賄賂，這意味著非富非貴的一般平民恐難逃厄運。

    基於數十名被拘留者及前北韓官員的證詞，研究人員認為，北韓調查制度及審前拘留系統相當落後、武斷、野蠻、暴力及殘酷，由於一線執法人員只注重破案率，屈打成招的狀況幾乎每起案子都會發生，若是女性則會被性虐待或強姦。

    該報告舉一名金姓婦女為例，她在拘留期間先是被審訊者強姦，另一名警察則在訊問過程任意碰觸她的身體，同時毆打她，金婦全程無力抗拒，而這些執法者後續自然也沒有被究責。

    對此，「人權觀察」組織呼籲北韓停止這類不人道的虐待行為，平壤當局則尚未對此發表公開回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對中熱線菅義偉未提「香港問題」 外媒分析避免習近平不滿
    2020/10/18 18:55

    對中熱線菅義偉未提「香港問題」 外媒分析避免習近平不滿
    金正恩騙人的眼淚！專家分析他又在學祖父：別忘他殺了親哥
    2020/10/18 18:48

    金正恩騙人的眼淚！專家分析他又在學祖父：別忘他殺了親哥

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    北韓週年黨慶金正恩演講罕見落淚 日分析：反映北韓嚴酷情勢
    2020/10/17 12:09

    北韓週年黨慶金正恩演講罕見落淚 日分析：反映北韓嚴酷情勢
    聯國人權報告：逾百名脫北失敗婦女 慘遭性侵、酷刑
    2020/07/28 23:25

    聯國人權報告：逾百名脫北失敗婦女 慘遭性侵、酷刑

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    扯！5男輪姦少女逃過性侵罪 法院：受害者昏迷沒拒絕
    2019/11/02 11:36

    扯！5男輪姦少女逃過性侵罪 法院：受害者昏迷沒拒絕
    扒光羞辱踢下體 妙齡女基督教徒曝中國黑獄迫害血淚...
    2019/05/03 16:34

    扒光羞辱踢下體 妙齡女基督教徒曝中國黑獄迫害血淚...
    國際今日熱門
    武漢肺炎》尷尬了！ 人民日報打臉鍾南山「板藍根沒效」
    2020/10/19 15:41

    武漢肺炎》尷尬了！ 人民日報打臉鍾南山「板藍根沒效」

    《即時說新聞》單日41萬 全球確診破4000萬 秋冬疫情大爆發
    2020/10/19 17:06

    《即時說新聞》單日41萬 全球確診破4000萬 秋冬疫情大爆發 影片

    新娘氣哭！砸60萬訂五星飯店辦婚宴 菜色竟是「番茄炒蛋」
    2020/10/19 14:49

    新娘氣哭！砸60萬訂五星飯店辦婚宴 菜色竟是「番茄炒蛋」

    中國男子愛車引擎蓋被鐵箭射穿 網驚呼︰一支穿雲箭
    2020/10/19 14:18

    中國男子愛車引擎蓋被鐵箭射穿 網驚呼︰一支穿雲箭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播