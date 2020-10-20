北韓人民若遭指控犯罪 報告：普遍面臨性侵、酷刑等不人道對待

北韓人民一旦被指控犯罪，在正式接受審訊前常面臨系統性的酷刑折磨與性虐待，甚至有人在過程中不幸死亡，圖為「老虎凳」示意圖，與新聞事件無關。（圖擷取自武林軍事網）

2020/10/20 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕在金氏獨裁政權統治下，北韓人權低落的問題一直飽受國際批評，最新一份報告披露，北韓人民一旦被指控犯罪，在正式接受審訊前常面臨系統性的酷刑折磨與性虐待，甚至有人在過程中不幸死亡，報告強調，「北韓人民面臨上述狀況時，受到的對待連動物都不如」。

根據《CNN》報導，總部位於美國的國際組織「人權觀察」（HRW）今日發布了一份88頁的詳盡報告，重點披露北韓人民在審前拘留期間普遍受到的不人道對待，其中顯示，若想逃過種種折磨，唯一的方式就是請人關說或賄賂，這意味著非富非貴的一般平民恐難逃厄運。

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基於數十名被拘留者及前北韓官員的證詞，研究人員認為，北韓調查制度及審前拘留系統相當落後、武斷、野蠻、暴力及殘酷，由於一線執法人員只注重破案率，屈打成招的狀況幾乎每起案子都會發生，若是女性則會被性虐待或強姦。

該報告舉一名金姓婦女為例，她在拘留期間先是被審訊者強姦，另一名警察則在訊問過程任意碰觸她的身體，同時毆打她，金婦全程無力抗拒，而這些執法者後續自然也沒有被究責。

對此，「人權觀察」組織呼籲北韓停止這類不人道的虐待行為，平壤當局則尚未對此發表公開回應。

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