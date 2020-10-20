NASA首次！探測器將「達陣」小行星採樣本

「小行星101955」比帝國大廈還要巨大。（美聯社）

2020/10/20 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）首架小行星探測器將迎來重大時刻，預計當地時間20日，將採集「小行星101955」（101955 Bennu）樣本後返回地球，成功的話，將是人類太空探索的另一項里程碑。

綜合外媒報導，NASA探測器「Osiris-Rex」將採集小行星101955的沙塵樣本，屆時Osiris-Rex會短暫降落在被選定的表面區域「夜鶯」（Nightingale）上，目標至少要抓取60公克，外界形容這是一次「達陣」、「擊掌」式的接觸，成功的話，這將是繼50年前阿波羅計畫帶回月球砂石樣本後，最重要的一次外星樣本採集任務。

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為了達成這項任務，飛行器自2018年開始繞行101955，學者在這段期間也大量研究小行星上的資訊細節，尋找上頭面積夠寬廣且相對平坦的區塊作為降落地點。Osiris-Rex製造商洛克希德馬汀表示，停留在101955表面上的時間僅有5至10秒，抓取的樣本將被放置在膠囊中，預計2023年9月返回地球。

任務經理卡斯楚（Nayi Castro）表示，「我們從未完成過如此壯舉，為了更深層的科學研究，我們是真的要採集小行星上的樣本並帶回地球。」NASA也就此次任務與日本航太局密切合作，日本的隼鳥2號在去年從小行星「龍宮」成功採集樣本。

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