白宮顧問納瓦洛：中共掩蓋疫情導致重大損失 「這筆帳總有一天要算」

白宮貿易顧問納瓦洛19日強調，美國一定要追查武漢肺炎病毒大流行的來源，並追究中共當局的責任，「這筆帳總有一天要算！」（彭博社檔案照）

2020/10/20 07:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國指責中國隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，造成美國折損逾21萬人，經濟蒙受重大損失。美國總統川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）19日重申，白宮一定要追查武肺病毒大流行的來源，並追究中共當局的責任，「這筆帳總有一天要算！」

美國之音（VOA）中文網20日報導，白宮貿易和製造業辦公室主任納瓦洛在美國保守派智庫「哈德遜研究所」發表演說時指出，2020年1月15日，中國國務院副總理劉鶴率領貿易代表團，在白宮簽署美中第一階段貿易協議，「我們現在才知道，當時中共總書記習近平，以及中共其他高級官員都清楚知道，一個致命的病毒正在席捲中國，並且具有明顯的潛力通過人傳人導致全球大流行。」

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納瓦洛回憶，當時中共代表團「對著我們微笑，吃了我們的飯，握了我們的手，並簽署第一階段貿易協議」，卻絲毫未透露「對美國和世界構成明顯直接危險」的武肺疫情，「任何可能挽救生命的資訊都沒有傳遞給川普總統或白宮的任何人。」

納瓦洛痛批，「習近平和中共的沉默導致川普總統、彭斯副總統，以及許多白宮高層官員和行政官員面臨嚴重危險。」他在演說中再次強調，美國人民必須知道「中共病毒」的來源，中共必須停止向自由世界隱藏這一資訊；其次，美國人民要讓中共對這起導致美國重大經濟和人命損失承擔全部責任。

在回答哈德遜研究所中國戰略中心主任、主持人白邦瑞（Michael Pillsbury）有關向中國究責的提問時，納瓦洛說，美國因感染武肺病毒的生命折損、經濟損失總數應相當於美國4年的國內生產毛額（GDP），約20兆美元（約584兆台幣）。

美國媒體4月間曾報導，納瓦洛早在1月29日發給國家安全會議（NSC）的備忘錄就警告，武肺病毒可能導致50萬美國人死亡及6兆美元的經濟損失。2月23日，他發給川普的備忘錄說，武肺病毒會感染1億美國人，並導致100至200萬美國人死亡。

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