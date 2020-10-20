台灣受威脅 德媒：歐洲應重新思考「一中政策」

世界報外交政策版主編克萊門斯．韋京指出在香港之後，北京已將目光轉向台灣，歐洲必須重新思考其「一中政策」。圖為中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

2020/10/20 06:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著中國對台升高軍事壓力，德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）18日發表題為「台灣受威脅：歐洲必須重新思考一中政策」（Taiwan bedroht: Europa muss seine Ein-China-Politik überdenken）的評論，指出台灣總統蔡英文在國慶演說中試圖緩和台海緊張情勢，呼籲兩岸和解，和平對話，中國卻以軍事演習影片加以回應，「如果中國的威脅姿態繼續下去，該是歐洲重新思考『一個中國』政策的時候了。」

世界報外交政策版主編克萊門斯．韋京（Clemens Wergin）在文中指出，中國逐漸升高的軍事威脅，旨在恫嚇台灣不要尋求與美國建立更密切的關係，不要追求獨立，這也表明，在香港之後，北京已將目光轉向台灣，歐洲必須重新思考其「一中政策」，因為這項政策導致台灣在世界上遭受絕無僅有的孤立，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）危機再次凸顯其荒誕性，因為即使台灣的抗疫成就堪稱典範，卻不被允許加入世界衛生組織（WHO），仍被WHO無視。

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韋京指出，台灣在近幾十年來轉變為一個自豪、充滿活力和自由的民主國家，「相較於中國更值得我們聲援」。中國不僅在外交政策上愈來愈咄咄逼人，而且在習近平統治下，這個國家也愈發專制和壓抑，中國在海外的「大外宣」，愈來愈明確地將自己定位為自由民主社會意識形態的敵人。

香港的例子證明，若是台灣和中國統一，問題將有多麼嚴重，人們不能相信北京會遵守國際協議，尊重對方的自由和民主，對於具有民主與自由意識的台灣人來說，北京對新疆維吾爾族的文化滅絕，對西藏的大規模再教育措施，以及對香港的鎮壓，是台灣一旦與中國統一的駭人下場。「因此，歐洲和國際社會最好承認和接受這樣的現實：只有保持獨立，台灣人民才能自由地生活。」

韋京呼籲，為了台灣令人欽佩的民主，「我們有責任不使它處於孤立，不使它受制於北京的領土主張。」「我們應該讓北京的掌權者清楚明白，它的攻擊性與持續的民族主義式耀武揚威只會激起反效果，與北京的利益背道而馳。」中國以為，它可以藉由其規模與經濟實力為所欲為，現在是讓這個幻想破滅的時候了，並且要趕在中國展開瘋狂的冒險行為，在軍事恫嚇付諸行動之前。

德國週日世界報發表評論指出，台灣持續遭到中國武力恫嚇，該是歐洲重新思考「一個中國」政策的時候了。（截自世界報網頁）

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