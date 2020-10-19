林鄭接受港左報專訪獻媚中共 自誇曾被挖角但自己堅持服務市民

林鄭月娥接受香港《商報》專訪，一再獻媚中共，還說自己曾被挖角，但自己還是堅持做公僕、服務市民。（法新社）

2020/10/19 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕去年香港爆發的反送中運動引起國際關注，自此砲轟港首林鄭月娥的聲浪不斷。即便如此，林鄭月娥仍厚臉皮聲稱自己所作所為都是為港人著想，近日接受香港左報《商報》專訪再稱自己問心無愧，讚揚中共強推的《港版國安法》，還自誇曾被挖角，但沒有選擇跳槽，自己是個有擔當的人，仍繼續堅持服務市民。

綜合港媒報導，《商報》今日刊出對林鄭的專訪，提到今年6月30日強推上路的港版國安惡法，林鄭月娥再對中共表忠，稱國安法上路後對於恢復香港社會穩定，起到「立竿見影」的效果，還對港人喊話稱，市民現在可以放心，出門不用擔心遭遇「黑暴」、受到襲擊、店家不敢開門等。她也指出，港府各部門在落實國安法的相關工作都很順利且到位，強調接下來政府要讓社會深化對國安法的認識。

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林鄭受訪時不斷對中共獻媚，表示自己從事公僕已40年，自稱無懼任何打擊，所作所為都是為香港好、為國家好，這些年來自己問心無愧，也會繼續做下去。她還自曝這些年曾經有政界外人士人「招手」希望她「跳槽」，但她依舊堅持做公務、服務港人。

近年常被批不理會民意的林鄭，面對網友的罵聲，表示「不如不看、不聽」、「怎樣罵我都影響不到我的工作」」，還說自己已經是「百毒不侵」；至於立法會上民主派議員對她的批評，林鄭認為自己是被侮辱，過去還曾希望增加與立法會議員溝通的她，因近年行政、立法關係轉趨緊張，林鄭竟表示如果每次出席只是製造矛盾，那不如「別去」。

對此，香港民主黨主席胡志偉痛斥林鄭根本沒有重視香港核心價值，指林鄭受訪時稱國安惡法讓社會穩定一事，事實上是「黑警」濫用暴力、濫捕濫告才造成社會不安，「從其說話看得出她沒有將香港人放在眼裡」、「沒有想過跟香港人重新建立對話關係」，且無心處理管治失敗的問題。

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