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    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復

    以色列與巴林在昨天正式簽署了關係正常化聯合公報，成為第4個與以色列關係正常化的海灣阿拉伯國家。圖為雙方的簽署代表以色列國家安全顧問本沙巴特（左）與巴林外交部長阿布杜拉提夫（右）。（法新社）

    以色列與巴林在昨天正式簽署了關係正常化聯合公報，成為第4個與以色列關係正常化的海灣阿拉伯國家。圖為雙方的簽署代表以色列國家安全顧問本沙巴特（左）與巴林外交部長阿布杜拉提夫（右）。（法新社）

    2020/10/19 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴林在昨天（18日）正式簽署了關係正常化聯合公報，成為第4個與以色列關係正常化的海灣阿拉伯國家，也為之後的兩國建交鋪平道路；然而恐怖組織伊斯蘭國（IS）發言人古萊什（Abu Hamza al-Qurayshi）罕見發聲痛批阿拉伯聯合大公國及巴林與以色列的關係正常化，稱他們「對十字軍以及猶太人卑躬屈膝」，更揚言對默許的沙烏地阿拉伯發動攻擊。

    綜合外媒報導，率領以色列代表團的國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）在昨天訪問巴林，並在首都麥納瑪（Manama）簽下以色列-巴林關係正常化聯合公報；簽署聯合公報的巴林外交部長阿布杜拉提夫（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）表示，「這是歷史性的一刻，象徵兩國開始建立關係，讓雙邊都能有豐碩的成果」，本沙巴特也稱「今天我們邁開了第一步，拉近了兩國的距離，對方也以熱情與真誠接納了我們」。

    美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）與白宮中東特使柏科維茨（Avi Berkowitz）也隨以色列代表團一同前往麥納瑪，見證雙方的簽署儀式，努勤強調，「這是區域穩定的第一步，為海灣地區的國家以及人民帶來和平與繁榮」。

    巴林此次與以色列簽署關係正常化的聯合公報，也是繼埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國後，第4個與以色列重構外交關係的阿拉伯國家，有分析人士認為之後可會帶動阿曼、摩洛哥以及蘇丹跟進；但伊斯蘭極端份子、恐怖組織「伊斯蘭國」發言人古萊什發表聲明，譴責阿聯及巴林與以色列關係正常化，還痛斥默許的沙烏地阿拉伯「屈服於猶太人與十字軍」，揚言對沙烏地阿拉伯發動攻擊以破壞經濟。

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