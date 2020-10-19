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    武漢肺炎》猛！美14歲女孩發現潛在治療方式 獲3M青年科學家獎

    印度裔美國籍14歲女孩切布羅魯（Anika Chebrolu），找到可以和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）棘突蛋白選擇性結合的先導化合物，贏得3M青年科學家獎。（圖擷自「Anika Chebrolu」YouTube）

    印度裔美國籍14歲女孩切布羅魯（Anika Chebrolu），找到可以和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）棘突蛋白選擇性結合的先導化合物，贏得3M青年科學家獎。（圖擷自「Anika Chebrolu」YouTube）

    2020/10/19 09:39

    〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！印度裔美國籍14歲女孩切布羅魯（Anika Chebrolu），透過電腦模擬找到可以和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）棘突蛋白選擇性結合的先導化合物，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽的2.5萬美元（約新台幣72萬元）的獎金。

    《CNN》報導，切布羅魯透露，最初她的目標是使用電腦模擬來尋找可以和流感病毒蛋白結合的先導化合物，不過由於武漢肺炎在全球大流行，對世界造成巨大的影響，因此在指導老師的幫助下她轉而針對新型冠狀病毒進行研究。

    3M青年科學家挑戰賽評審莫斯（Cindy Moss）指出，切布羅魯具有十足的好奇心並展開全面的工作，檢查了許多資料庫並利用自己的時間和才華讓世界變得更美好，將希望帶給無數人。

    切布羅魯說，獲得獎項和頭銜是一種榮譽，但自己的工作尚未完成，下一步她將和科學家們一起努力，將她的發現擴展為可以實際治癒武漢肺炎的方法，以控制疫情的感染率和死亡率。

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