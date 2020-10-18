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    1萬年前母子足跡曝光！小媽媽躲避猛獸 抱起幼兒趕路

    2020/10/19 00:52
    美國新墨西哥州白沙國家公園考古研究，最新發現1萬年前的冰河時代母子足跡。（圖取自美國白沙國家公園）

    美國新墨西哥州白沙國家公園考古研究，最新發現1萬年前的冰河時代母子足跡。（圖取自美國白沙國家公園）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州白沙國家公園 （White Sands National Park）考古研究，最新發現1萬年前的冰河時代人類母子足跡，從足跡研判，母親不時將孩子抱起來擁入懷中，可能是在躲避危險的動物追逐，因此必須趕路。

    根據《國家地理雜誌》《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國白沙國家公園最新一份考古研究公布在《第四紀科學評論》學術期刊，1萬多年前，這名女人帶著孩子留下了長達1.5公里的足跡，這是有史以​​來最長的人類足跡，他們赤腳在泥濘中行走，必須快速經過這個還有其他生物的地方。

    地上不時出現孩子的足跡，代表女人會將懷中的孩子放下走路，但又會將孩子抱起，此時女人左腳、右腳的足跡深度會出現差異。（圖取自美國白沙國家公園）

    地上不時出現孩子的足跡，代表女人會將懷中的孩子放下走路，但又會將孩子抱起，此時女人左腳、右腳的足跡深度會出現差異。（圖取自美國白沙國家公園）

    考古團隊指出，地上不時出現孩子的足跡，代表女人會將懷中的孩子放下走路，但又會將孩子抱起，此時女人左腳、右腳的足跡深度會出現差異，而當時附近也有猛瑪象及巨大樹懶的足跡，猛瑪象完全不理會身旁有人類，因此足跡的間隔沒改變；不過，巨大樹懶似乎立刻查覺到人類的氣息，類似於現代熊的行為，因此其足跡與人類腳印產生重疊。

    透過研究足跡形狀、大小與分布，研究人員發現該名媽媽可能年僅12歲或者更為年長一點。（圖取自美國白沙國家公園）

    透過研究足跡形狀、大小與分布，研究人員發現該名媽媽可能年僅12歲或者更為年長一點。（圖取自美國白沙國家公園）

    透過研究足跡形狀、大小與分布，研究人員試圖拼湊出母子倆穿越泥濘的過程，發現該名媽媽可能年僅12歲或者更為年長一點；微小的腳印表明他攜帶的孩子年紀不到3歲，他們每小時的速度約為6.1公里，查塔姆大學（Chatham University）的進化生物學家凱文·哈塔拉（Kevin Hatala）認為，這對他們來說是相當倉促的步伐。

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