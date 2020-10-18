持續往北方前進！雷根號航行南海 縮時影片曝光

2020/10/18 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍15日證實中方憂慮，雷根號航艦打擊群回到南海，中國半官方性質的美軍動態追蹤機構16日發現雷根號航越中沙附近；美軍進一步對此公布雷根號在海面航行的縮時影片，繼續往北方前進。

美國太平洋艦隊指揮部 、第七艦隊司令部分別在官網證實，雷根號航艦打擊群已在15日返回南海，是今年第3度在該海域行動，陣容包括第五艦載機聯隊（CVW-5）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）、海爾賽號驅逐艦 （USS Halsey DDG-97）、約翰·S·麥肯號驅逐艦 （USS John S. McCain），美軍持續在官網釋出演訓照片。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）表示，雷根號航空母艦於10月16日在中沙大環礁東南方被發現其蹤影，根據最新衛星影像顯示，該航艦1天內持續朝東北方前進，至17日出現在菲律賓呂宋島西側領海附近，座標為北緯17.4628度，東經119.1577度。

美國太平洋艦隊指揮部官網則釋出雷根號航艦在南海航行的縮時影片，航艦前方由1艘飛彈驅逐艦為前導艦，在南海穩定執行巡航任務，甲板上的美軍人員穿梭於艦載機之間，持續進行手邊工作，直至太陽從西邊落下，甲板上開始閃爍夜間警示燈，美軍此前指出，該打擊群致力於維護美國盟友和合作夥伴，展示海軍實力，能針對地區性的任何突發事件做出快速反應。

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