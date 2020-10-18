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    倒戈挺川普！民主黨非裔議員與川粉同歡 嗨玩「人群衝浪」

    倒戈支持川普連任的美國喬治亞州眾議員瓊斯，16日在川普造勢大會上與川粉玩起「人群衝浪」（crowd surfing），現場嗨翻天！ （美聯社）

    倒戈支持川普連任的美國喬治亞州眾議員瓊斯，16日在川普造勢大會上與川粉玩起「人群衝浪」（crowd surfing），現場嗨翻天！ （美聯社）

    2020/10/18 16:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕第一位公開倒戈力挺川普統連任的美國民主黨人、喬治亞州非裔眾議員瓊斯（Vernon Jones），16日在川普的喬治亞州造勢大會上，受到現場人山人海的川普支持者熱情歡迎，並與川粉玩起「人群衝浪」（crowd surfing），現場嗨翻天！

    瓊斯7月間已公開表態，強調他作爲終身民主黨的他，在11月大選時將投票給川普。他認爲，黑人爲川普投票至關重要，因爲川普是以行動兌現承諾的總統，並且推動了司法改革，挽救了非裔社區。而前副總統拜登擔任聯邦參議員期間撰寫提出的《犯罪法案》則摧毀了黑人社區，拜登要爲司法不公負直接責任。

    瓊斯指出，拜登幾乎有半個世紀的時間可以用來幫助黑人，但他沒那麼做，相反，他卻煽動了種族間的隔閡，川普總統在4年內，不僅締造了「藍領繁榮」，讓黑人失業率達到歷史最低，他簽署的《第一步法案》 （First Step Act）更是真正的幫助了黑人。

    該法案削減了一些罪犯的刑罰，並擴大了囚犯的培訓計畫，例如工作培訓。該法案還修改了一些量刑法，例如將對毒品重罪的處罰從終身監禁減少到25年。

    瓊斯相信除了美國前總統林肯之外，川普「為黑人社區做的事比任何其他總統都多」，他甚至撤銷了拜登撰寫的《犯罪法案》，減少無辜的非洲裔被拘留。

    瓊斯指出，5月間的佛洛伊德（George Floyd）事件，在非裔社區被利用，成爲反對川普、撤資警署，和「黑人的命也是命」（BLM）運動暴力行爲的藉口。他提醒非裔同胞，「不要再被騙」。作爲擁有近30年公職經驗的從政者，他認為，川普政府在過去3年半的執政中，爲美國帶來的是「團結」；而前歐巴馬和拜登政府爲國家帶來的是「分裂」。

    瓊斯認爲，黑人爲川普投票至關重要，因爲川普是以行動兌現承諾的總統，並且推動了司法改革，挽救了非裔社區。（美聯社）

    瓊斯認爲，黑人爲川普投票至關重要，因爲川普是以行動兌現承諾的總統，並且推動了司法改革，挽救了非裔社區。（美聯社）

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