日本喪屍漫畫背景超眼熟！ 外國網友喜認台灣九份

Reddit網友發現日本漫畫裡有台灣九份景點的場景。（翻攝Reddit）

2020/10/18 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕猜猜這是哪裡？日本漫畫《請叫我英雄》廣受讀者歡迎，除擒獲日本多項漫畫大獎，更在2016年被翻拍成電影，而一名外國讀者眼尖發現漫畫中亮點，截圖分享至論壇「Reddit」，要大家猜猜漫畫一幕背景出自何處？謎底揭曉，答案正是飽受日本遊客喜愛的九份，貼文馬上引起漫畫粉絲及了解九份的網友熱烈討論。

根據《英文中國郵報》報導，Reddit網友@u/Environmental_Rub_31在日前分享了2張《請叫我英雄》漫畫截圖，想讓網友猜猜看漫畫中的背景是何處。只見兩張圖片中，鐵皮屋、透天平房林立，繁體字招牌、電線充斥在畫面個角落，遊人如織，還有雙層遊覽車及一台小型巴士車型的公車高速急轉彎畫面，景觀特色在作者筆下活靈活現，讓人一眼便認出這正是取景自台灣九份。

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「沒錯，是九份！」這名讀者開心表示，「我在看漫畫時發現到這點，讓我超級驚訝」，兩張截圖出自日本漫畫家花澤健吾知名作品《請叫我英雄》（アイアムアヒーロー）第96章，貼文一出隨即引起其他網友討論，有網友稱，「我知道日本遊客很喜歡九份！看到它出現在漫畫裡還蠻令人開心的」，「不知道為什麼日本遊客蠻喜歡九份的」。

也有《請叫我英雄》的粉絲留言分享，漫畫主角也曾造訪阿妹茶樓、永康街等九份知名景點，他強調，這些景點現仍完整保存，「你也能親眼目睹」，更指出整部漫畫中出現不少日本及台灣知名景點，非常推薦其他網友閱讀。

還有日本網友分享自己造訪九份的經驗，表示當時公車司機在狹窄巷道中飛馳下坡、左彎右拐的情況，就和漫畫裡描繪的狀況一模一樣。

漫畫選用的場景為九份老街前方汽車路口。（截自Google Map）

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