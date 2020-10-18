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    中國人集體崩潰！媒體轉發《國旗法》修正案 竟震碎無數玻璃心

    中國通過《國旗法》修正案，但有媒體在轉發新聞時更改當中的部分文字，讓中國網友集體崩潰，震碎了無數脆弱的玻璃心。（彭博）

    中國通過《國旗法》修正案，但有媒體在轉發新聞時更改當中的部分文字，讓中國網友集體崩潰，震碎了無數脆弱的玻璃心。（彭博）

    2020/10/18 14:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人大常委會17日表決通過《國旗法》修正案，並於明年1月1日開始實施，未來損毀中國國旗者將被追究刑事責任，而且香港、澳門也適用此法。不過，有媒體在微博轉發《國旗法》修正案新聞時，更改當中的部分文字，讓中國網友集體崩潰，震碎了無數脆弱的玻璃心。

    「頭條新聞」微博官方轉載〈修改國旗法、國徽法 嚴禁損害國旗、國徽尊嚴等行為〉的文章時，將全國人大的「表決通過」修改為「投票通過」；「在公共場合故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗、國徽」一句則改成「在公共場合適當以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗、國徽」。

    此外，在「依法追究刑事責任，情節較輕的，由公安機關處以15日以下拘留」，更是換成「依法追究刑事責任，情節較輕的，由公安機關處以15日以下自殺」。

    總體來說，頭條新聞微博轉發的文章和原文約有25處差異，其中不少都是標點符號上的問題，但也有部分涉及到如上述般用字遣詞的不同。

    目前尚不知頭條新聞為何會在轉載過程中有如此嚴重的文字差異，但外界認為這可能是故意在諷刺中國當局，因為使用「投票」一詞等於是在諷刺中國無法投票；「自殺」則讓人聯想到中國屢次傳出「被自殺」的案件。

    中國網友見狀後莫不氣急敗壞，怒斥媒體裡面根本就是一堆內鬼，怎麼可能複製貼上會有那麼多的錯誤，還有人查出頭條新聞應該是隸屬於新浪新聞中心旗下，痛斥新浪趕快出來說清楚。

    最初發布〈修改國旗法、國徽法 嚴禁損害國旗、國徽尊嚴等行為〉一文的《中國新聞網》，透露各大網站轉載原文時都沒問題，偏偏某平台（指頭條新聞）卻出現嚴重錯誤，已要求對方查清原因並做出說明。

    對此，頭條新聞已刪除原本的貼文並致歉，強調涉事人等已被停職，之後將加強審核的流程。

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