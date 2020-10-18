紐西蘭大選工黨大勝 阿爾登：3週內組政府

紐西蘭總理阿爾登今日宣布，將在2到3週內組織政府。（彭博）

2020/10/18 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭昨（17）日進行國會大選，由總理阿爾登（Jacinda Ardern）率領的工黨（Labour Party）勝選，獲得49.1％的得票，阿爾登今（18）日表示，將在3週內組織政府，並未透露是否將組聯合政府。

綜合外媒報導，紐西蘭結束國會大選，贏得連任的總理阿爾登今日宣布，將在2、3週內籌組政府，已告知總督雷迪 （Patsy Reddy），強調工黨有能力組織下一任政府，沒有回應是否將再次和綠黨（Green Party）組成聯合政府。

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阿爾登自從2017年上任，因未能履行環保、降低兒童貧窮等承諾，受到大量的批評。阿爾登表示，工黨能在選戰獲勝是大眾認同政府已完成的工作，以及未來的計畫，將持續在各領域努力。

反對黨領袖柯林斯（Judith Collins）則指出，選舉結果顯示選民同意阿爾登實施改革，但這也意味著，執政黨不能再將政策失敗怪罪給其他政黨。

昨（17）日的大選結果工黨獲得49.1%的得票，是1946年以來最佳成績，也是紐西蘭改為聯立制（Mixed Member Proportional）以來，首次有政黨在大選中贏得絕對多數。第2大黨國家黨（National Party）僅獲26.8%的得票，是國家黨自1936年以來第2差。

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