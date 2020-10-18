7.1強震一搖！小學違建害死26人 墨西哥學校所有者處31年徒刑

圖為2017年恩里克．雷伯沙曼小學坍塌後，救難人員及志願者投入搜救行動情況。（美聯社）

2020/10/18 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥中部地區在2017年9月19日發生規模7.1強震，死者逾250人，傷者逾2000人；在這場災難中，墨西哥市一所名為「恩里克．雷伯沙曼（Enrique Rébsame）」的小學因違建問題發生坍塌，奪走26條人命。近日，經墨國法庭審理後，宣判建造違建的小學所有者犯應受懲罰之殺人罪（culpable homicide），判處31年有期徒刑。

根據《BBC》報導，恩里克．雷伯沙曼小學在2017年強震中倒塌，經相關單位調查後發現，小學所有者維耶加斯（Mónica García Villegas）在小學建物上非法加蓋公寓，重逾200噸的違建被認定是導致小學坍塌的主要原因。這場事故釀成26人死亡，罹難者分別為19名孩童及7名成人，《BBC》形容，小學倒塌事件堪稱是該次震災最怵目驚心的象徵。

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判決於本月14日出爐，維耶加斯被判有罪，依觸犯應受懲罰之殺人罪之刑責處31年有期徒刑，另還須賠償受害者家屬，每位受害者的賠償金額為400200墨西哥披索（合約54萬3600元新台幣）。

針對判決結果，受害者家屬相當沮喪，並主張延長維耶加斯的刑期，同時也認為無視建設法規、協助維耶加斯完成違建的建商及檢查人員也要接受法律制裁；對此，維耶加斯主張自己無辜，並計畫提起上訴。

這場7.1強震奪走墨國約360人性命，而事實上，這是墨西哥當月內的第二次大地震；當年9月7日，墨西哥恰帕斯州（Chiapas）近海曾發生規模8.1強震，該場震災甚至引發海嘯，墨國累計逾萬人罹難。

圖為2017年事發後，墨西哥民眾將罹難學童的名字寫在氣球上並放飛，以示哀悼。（美聯社）

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