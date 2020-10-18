重慶「天降錢雨」路人瘋搶 警查「交通堵塞」逼出土豪吸毒真相

中國重慶昨日下午出現「天降錢雨」異相，路人見狀紛紛衝上前搶錢。（圖擷自推特）

2020/10/18 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶沙坪垻昨日（17）下午傳出「天降錢雨」，大把大把的百元人民幣鈔票從天而降，據傳總金額高達人民幣200萬元（約新台幣860萬元），路人見狀紛紛衝上前瘋搶，導致該地交通堵塞；當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食安非他命後「太嗨」，才會把錢丟出窗外。不過中國網友看完後卻紛紛表示「下次錢不用可以給我」。

綜合中媒報導，中國重慶沙坪垻區天星橋街昨日天有異相，約在下午1時左右，天空中突然飄下大把百元人民幣鈔票，路過民眾見狀，紛紛衝上「搶錢」，導致該地區當時出現嚴重交通堵塞。由於當時正下雨，因此有些鈔票也貼在路過車輛的擋風玻璃上。

請繼續往下閱讀...

重慶當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食有「冰毒」之稱的毒品安非他命，導致精神恍惚、太嗨，才會將大把現金從陽台往樓下拋撒，目前柏男已被警方拘留。

據傳柏姓男子共撒下人民幣200萬元的百元鈔票。

中國網友看到後，紛紛在微博直呼「我早前許願下RMB雨，怎麼遲了幾天了？下次記得提醒我一下」、「下次不用哥扔給我打電話我馬上去拿​」、「能不能來我家樓下撒？」、「我錯過了暴富的機會」、「大哥下次不開心可以提前通知我啊」、「有錢人的世界不懂」、「重慶真是個好地方」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

撒錢的柏姓男子在家吸毒後太嗨，據傳共灑下人民幣200萬元的百元鈔票。（圖擷自推特）

昨日重慶下午飄著雨，因此有些鈔票也貼在行經車輛的擋風玻璃上。（圖擷自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法