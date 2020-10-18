為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重慶「天降錢雨」路人瘋搶 警查「交通堵塞」逼出土豪吸毒真相

    中國重慶昨日下午出現「天降錢雨」異相，路人見狀紛紛衝上前搶錢。（圖擷自推特）

    中國重慶昨日下午出現「天降錢雨」異相，路人見狀紛紛衝上前搶錢。（圖擷自推特）

    2020/10/18 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶沙坪垻昨日（17）下午傳出「天降錢雨」，大把大把的百元人民幣鈔票從天而降，據傳總金額高達人民幣200萬元（約新台幣860萬元），路人見狀紛紛衝上前瘋搶，導致該地交通堵塞；當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食安非他命後「太嗨」，才會把錢丟出窗外。不過中國網友看完後卻紛紛表示「下次錢不用可以給我」。

    綜合中媒報導，中國重慶沙坪垻區天星橋街昨日天有異相，約在下午1時左右，天空中突然飄下大把百元人民幣鈔票，路過民眾見狀，紛紛衝上「搶錢」，導致該地區當時出現嚴重交通堵塞。由於當時正下雨，因此有些鈔票也貼在路過車輛的擋風玻璃上。

    重慶當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食有「冰毒」之稱的毒品安非他命，導致精神恍惚、太嗨，才會將大把現金從陽台往樓下拋撒，目前柏男已被警方拘留。

    據傳柏姓男子共撒下人民幣200萬元的百元鈔票。

    中國網友看到後，紛紛在微博直呼「我早前許願下RMB雨，怎麼遲了幾天了？下次記得提醒我一下」、「下次不用哥扔給我打電話我馬上去拿​」、「能不能來我家樓下撒？」、「我錯過了暴富的機會」、「大哥下次不開心可以提前通知我啊」、「有錢人的世界不懂」、「重慶真是個好地方」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    撒錢的柏姓男子在家吸毒後太嗨，據傳共灑下人民幣200萬元的百元鈔票。（圖擷自推特）

    撒錢的柏姓男子在家吸毒後太嗨，據傳共灑下人民幣200萬元的百元鈔票。（圖擷自推特）

    昨日重慶下午飄著雨，因此有些鈔票也貼在行經車輛的擋風玻璃上。（圖擷自推特）

    昨日重慶下午飄著雨，因此有些鈔票也貼在行經車輛的擋風玻璃上。（圖擷自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男吸毒昏睡忘退房 被警察morning call嚇醒
    2020/10/14 23:01

    男吸毒昏睡忘退房 被警察morning call嚇醒
    中國版「燒肉粽事件」！中年男墜橋壓到79歲翁 雙雙慘死
    2020/10/14 00:24

    中國版「燒肉粽事件」！中年男墜橋壓到79歲翁 雙雙慘死
    中國爆發非洲豬瘟逾2年 重慶再查出染疫豬隻
    2020/10/09 22:09

    中國爆發非洲豬瘟逾2年 重慶再查出染疫豬隻
    吸毒公車駕駛撞死人 林佳龍：研議客運、遊覽車駕駛吸毒廢照規定
    2020/09/23 12:22

    吸毒公車駕駛撞死人 林佳龍：研議客運、遊覽車駕駛吸毒廢照規定
    港撒錢「幣少爺」遭警抓走 喊頭暈送醫、順便驗傷...
    2018/12/17 10:52

    港撒錢「幣少爺」遭警抓走 喊頭暈送醫、順便驗傷...
    獨家》北市夜店狂歡 昨夜傳有人撒200萬元小費
    2017/09/03 11:15

    獨家》北市夜店狂歡 昨夜傳有人撒200萬元小費
    國際今日熱門
    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離
    2020/10/18 00:14

    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離

    泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」
    2020/10/17 12:17

    泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」

    北韓週年黨慶金正恩演講罕見落淚 日分析：反映北韓嚴酷情勢
    2020/10/17 12:09

    北韓週年黨慶金正恩演講罕見落淚 日分析：反映北韓嚴酷情勢 影片

    武漢肺炎》好榜樣！全鎮只住2人 他們仍堅持戴口罩保持距離
    2020/10/17 14:35

    武漢肺炎》好榜樣！全鎮只住2人 他們仍堅持戴口罩保持距離

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播