重慶「天降錢雨」路人瘋搶 警查「交通堵塞」逼出土豪吸毒真相
〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶沙坪垻昨日（17）下午傳出「天降錢雨」，大把大把的百元人民幣鈔票從天而降，據傳總金額高達人民幣200萬元（約新台幣860萬元），路人見狀紛紛衝上前瘋搶，導致該地交通堵塞；當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食安非他命後「太嗨」，才會把錢丟出窗外。不過中國網友看完後卻紛紛表示「下次錢不用可以給我」。
綜合中媒報導，中國重慶沙坪垻區天星橋街昨日天有異相，約在下午1時左右，天空中突然飄下大把百元人民幣鈔票，路過民眾見狀，紛紛衝上「搶錢」，導致該地區當時出現嚴重交通堵塞。由於當時正下雨，因此有些鈔票也貼在路過車輛的擋風玻璃上。
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重慶當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食有「冰毒」之稱的毒品安非他命，導致精神恍惚、太嗨，才會將大把現金從陽台往樓下拋撒，目前柏男已被警方拘留。
據傳柏姓男子共撒下人民幣200萬元的百元鈔票。
中國網友看到後，紛紛在微博直呼「我早前許願下RMB雨，怎麼遲了幾天了？下次記得提醒我一下」、「下次不用哥扔給我打電話我馬上去拿」、「能不能來我家樓下撒？」、「我錯過了暴富的機會」、「大哥下次不開心可以提前通知我啊」、「有錢人的世界不懂」、「重慶真是個好地方」。
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10月17日。 重庆沙坪坝。 兰溪谷地。 有人撒钱 据说撒了100万。 捡钱的把交通都堵了。— 青山兰 （@qingshanlan） October 17, 2020
这就是变态的中共国的变态人。以前这样扔了 也不会施舍给穷人。看不起病的人 和山区的孤儿。 这样的变态中共社会 哪里有人性？！ 哪里有人心？ 他们是一群没有灵魂 没有了人性的活在自我空虚里的行尸走肉。 pic.twitter.com/DxEP5azVww