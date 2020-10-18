民眾被迫待在家裡皇室卻爽飛國外度假！ 荷蘭國王被罵到返國

荷蘭威廉-亞歷山大國王（King Willem-Alexander）和馬克西瑪王后（Queen Maxima），在疫情封鎖令下竟然搭機到希臘度假，被罵到臭頭後僅出國1天就飛回荷蘭。（路透）

2020/10/18 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭在發布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封鎖措施後，民眾需要儘量待在家裡，但威廉-亞歷山大國王（King Willem-Alexander）和馬克西瑪王后（Queen Maxima）竟然搭機到希臘度假，被罵到臭頭後僅出國1天就飛回荷蘭。

據《BBC》報導，荷蘭威廉-亞歷山大國王與馬克西瑪王后，16日飛抵希臘但17日晚間又回到荷蘭，皇室聲稱出國並沒有違反封鎖令，但因為受到嚴厲批評的影響，國王結束了假期。荷蘭皇室還說，為了讓武漢肺炎得到控制，遵守封鎖規定是必要的，爭論皇室度假的行為對於防疫並沒有幫助。

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另外，在荷蘭的君主制度下，國王對於國家的運行並沒有什麼權力，而由首相領導的荷蘭總務部負責皇室事務，因此各界紛紛要求首相呂特（Mark Rutte）出來說明為什麼他沒有建議國王取消度假的規劃。

事實上，這並不是荷蘭國王與王后首次引發相關爭議，2人在8月份時於希臘被拍到在餐廳裡與老闆互動，違反了社交距離的原則。

荷蘭的單日確診病例冠狀病毒持續增加，17日創下了最高紀錄共有8000多人確診，在封鎖令推動後，酒吧、餐廳和大麻店已被勒令關閉4個星期。

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