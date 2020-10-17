武漢肺炎》印度研擬醫護警、老人優先打疫苗 需要6億劑

印度政府計畫讓前線醫護與衛生工作人員、警察、有併發症風險的年長者優先接種疫苗。圖為印度衛生部長瓦爾丹。（法新社檔案照）

2020/10/17 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度官員表示，要替13億印度人接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，可能要2022年才能完成，目前決定第一線醫護、警察、高風險老人優先接種，約3億人。不過，每年10、11月是印度教慶典旺季，外界憂心疫情因此惡化。

據《路透》報導，本月稍早，印度衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）表示，政府希望在明年7月收到5億劑肺炎疫苗，為2.5億人接種。官員說，替印度的13億人口接種工程浩大，整個過程可能要延至2022年才結束。

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印度政府初步計畫，在6億劑疫苗到位後，讓前線醫護與衛生工作人員、警察、有併發症風險的年長者優先接種，約3億人，也就是疫苗覆蓋率在第一階段達到人口的23％，計畫預計於10、11月擬定完成。

根據印度衛生部數據顯示，印度的累積肺炎感染病例截至今天止有743萬例，是世界第二多，僅次美國。印度在過去24個小時新增了6萬2122例確診，而現有感染病例則在一個半月來首度降到80萬以下。然而許多印度教慶典都在每年10、11月舉行，疫情是否會在這個時段再度進入高峰？引來高度關注。

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每年10、11月是印度教慶典旺季，疫情會否在此時加重引來高度關切。圖為一位信徒戴口罩參拜位在印度查謨（Jammu）一間供奉印度教女神迦梨（Kali）的寺廟。（美聯社）

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