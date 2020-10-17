為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》印度研擬醫護警、老人優先打疫苗 需要6億劑

    印度政府計畫讓前線醫護與衛生工作人員、警察、有併發症風險的年長者優先接種疫苗。圖為印度衛生部長瓦爾丹。（法新社檔案照）

    印度政府計畫讓前線醫護與衛生工作人員、警察、有併發症風險的年長者優先接種疫苗。圖為印度衛生部長瓦爾丹。（法新社檔案照）

    2020/10/17 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕印度官員表示，要替13億印度人接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，可能要2022年才能完成，目前決定第一線醫護、警察、高風險老人優先接種，約3億人。不過，每年10、11月是印度教慶典旺季，外界憂心疫情因此惡化。

    《路透》報導，本月稍早，印度衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）表示，政府希望在明年7月收到5億劑肺炎疫苗，為2.5億人接種。官員說，替印度的13億人口接種工程浩大，整個過程可能要延至2022年才結束。

    印度政府初步計畫，在6億劑疫苗到位後，讓前線醫護與衛生工作人員、警察、有併發症風險的年長者優先接種，約3億人，也就是疫苗覆蓋率在第一階段達到人口的23％，計畫預計於10、11月擬定完成。

    根據印度衛生部數據顯示，印度的累積肺炎感染病例截至今天止有743萬例，是世界第二多，僅次美國。印度在過去24個小時新增了6萬2122例確診，而現有感染病例則在一個半月來首度降到80萬以下。然而許多印度教慶典都在每年10、11月舉行，疫情是否會在這個時段再度進入高峰？引來高度關注。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    每年10、11月是印度教慶典旺季，疫情會否在此時加重引來高度關切。圖為一位信徒戴口罩參拜位在印度查謨（Jammu）一間供奉印度教女神迦梨（Kali）的寺廟。（美聯社）

    每年10、11月是印度教慶典旺季，疫情會否在此時加重引來高度關切。圖為一位信徒戴口罩參拜位在印度查謨（Jammu）一間供奉印度教女神迦梨（Kali）的寺廟。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》賽諾菲mRNA疫苗動物實驗順利 年底可望臨床試驗
    2020/10/15 23:47

    武漢肺炎》賽諾菲mRNA疫苗動物實驗順利 年底可望臨床試驗
    武肺狂燒 巴西死亡數破15萬、印度確診數逾700萬
    2020/10/11 15:56

    武肺狂燒 巴西死亡數破15萬、印度確診數逾700萬

    解析熱門投資標的
    武漢肺炎》便利藥品普及 印度、南非籲WTO放寬智財權限制
    2020/10/04 23:37

    武漢肺炎》便利藥品普及 印度、南非籲WTO放寬智財權限制
    武漢肺炎》印度死亡數破10萬 專家估年底將有1220萬人確診
    2020/10/03 14:50

    武漢肺炎》印度死亡數破10萬 專家估年底將有1220萬人確診
    武漢肺炎》比數據多10倍！印度研究：全國恐已6000萬人確診
    2020/09/30 19:22

    武漢肺炎》比數據多10倍！印度研究：全國恐已6000萬人確診
    國際今日熱門
    擔心拜登當選 美國軍火商股價上漲
    2020/10/17 00:16

    擔心拜登當選 美國軍火商股價上漲

    武漢肺炎全球近3900萬例確診 逼近110萬人病故
    2020/10/17 00:26

    武漢肺炎全球近3900萬例確診 逼近110萬人病故

    經典動畫涉種族歧視 Disney+更新內容警告
    2020/10/17 00:07

    經典動畫涉種族歧視 Disney+更新內容警告

    無懼泰警水砲鎮壓！泰國示威群眾燦笑點亮燈海
    2020/10/17 00:09

    無懼泰警水砲鎮壓！泰國示威群眾燦笑點亮燈海

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播