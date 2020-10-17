中國首批iPhone12秒殺！小粉紅氣炸：說好的不買呢？

中國昨晚開放預售新發表的iPhone12手機，各大電商立刻被搶購一空。圖為過去中國民眾搶購iPhone盛況。（路透）

2020/10/17 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰造成兩國對立升溫，在中國外交部發言人趙立堅先前喊話抵制美國iPhone手機後，不少網民紛紛響應。不過，中國昨晚開放預售新發表的iPhone12手機，各大電商立刻被搶購一空，蘋果官網更被擠到當機。對此，不少愛國網民紛紛跳腳大罵：「說好的抵制呢？」、「又跪了！」

受到美中貿易戰及美國封殺華為手機影響，中國出現抵制iPhone手機聲浪。不過，根據中媒報導，昨日中國各大電商開放iPhone 12預購後，立刻被掃購一空，蘋果官網、蘋果天貓旗艦店也立刻進行購買限制，每款機型每人限購兩支。報導指出，雖然尚未有官方數據，但iPhone12、iPhone12 pro兩款機型首批貨，所有電商幾乎在1分鐘內就被搶購一空。

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微博相關新聞下方，愛國網民「小粉紅」紛紛跳腳大罵：「不買華為你就是不愛國」、「支持國產華為！」、「美國人看著中國這群果粉，笑掉了大牙」、「又跪了！」、「真的是民族的悲哀，這麼多人不買華為配做中國人嗎，民族企業如何發展」、「果蛆真的惡臭」、「買蘋果就是給美國送子彈」。

另外，也有中國果粉不滿回嗆：「我愛用什麼手機用什麼手機！蘋果、華為看自己喜歡的買，有些人道德綁架真的醉了」，結果挨批：「不買華為不是中國人，你在給境外資本家遞刀子」、「哪來的那麼多廢話？不買華為，小米、oppo、vivo不能買嗎」、「傻逼買蘋果」。

相關新聞累積超過2萬則留言討論；另有果粉不滿回嗆：「我愛用什麼手機用什麼手機！蘋果、華為看自己喜歡的買，有些人道德綁架真的醉了」，結果遭罵翻，留言串累積逾2000則留言。（擷取自微博）

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