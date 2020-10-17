武漢肺炎》好榜樣！全鎮只住2人 他們仍堅持戴口罩保持距離

82歲的卡里利（見圖）與74歲的諾比利是諾托斯採鎮唯二居民。（歐新社）

2020/10/17 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）為歐美帶來慘重災情，各國政府紛紛要求民眾配戴口罩並保持社交距離。外媒報導，義大利一個偏遠小鎮雖只剩下兩名鎮民定居，不過，他們仍堅守當局訂下的規矩，每日外出都配戴口罩，並與對方保持社交距離。

根據《CNN》報導，義大利溫布利亞首府佩魯賈的偏僻小鎮諾托斯採（Nortosce）目前只有兩名固定居民，即82歲的卡里利（Giovanni Carilli）與74歲的諾比利（Giampiero Nobili），這兩人都已退休多年，平時獨居在家中過著自給自足的生活，並視對方為彼此唯一的鄰居。

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諾托斯採鎮坐落在海拔900公尺尼麗娜谷（Val Nerina Valley）之上，位置相當偏遠，過去雖是少數遊客喜愛造訪的寧靜小鎮，但在疫情爆發後便罕有人至，這兩個老居民就此成為鎮上唯二還留在當地生活的鎮民。

在義大利成為武漢肺炎重災區後，當局年初頒布配戴口罩及保持社交距離等抗疫政策，即使卡里利與諾比利的情況相當特殊，幾已形同自主隔離，但他們仍堅持遵守政令，至今未曾違反規定。

有人可能會懷疑，卡里利及諾比利是否原本私交就不佳才出現這樣的狀況，事實上，年事已高的他們作為彼此唯一的鄰居，平時常遇到需要對方幫助的狀況，這讓他們關係一直密切。

即使到了現在，兩人還是常在卡里利家中喝上幾杯咖啡，只是他們會坐在長達2公尺的桌子兩端，脫下配戴一整天的口罩，一邊享受咖啡的芬芳，一邊與對方聊上兩句。

對此，74歲的諾比利受訪時表示，配戴口罩與保持社交距離不只基於健康因素的考量，「這不是對與錯的問題，而是你必須為自己及他人的利益遵守規則，這是原則問題」。

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諾托斯採鎮坐落在海拔900公尺尼麗娜谷之上，位置相當偏遠。（歐新社）

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