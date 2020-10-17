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    新證據！前合夥人舉報拜登兒子 助中國對美展開「軟外交」

    拜登次子杭特（Hunter Biden）被爆料利用父親的副總統職務之便，為中國政府客戶安排白宮最高層私人會議。（路透資料照）

    拜登次子杭特（Hunter Biden）被爆料利用父親的副總統職務之便，為中國政府客戶安排白宮最高層私人會議。（路透資料照）

    2020/10/17 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的「電郵門」事件未完之際，拜登次子杭特（Hunter Biden）又被爆料利用父親的副總統職務之便，為中國政府客戶安排白宮最高層私人會議，並助於推動美國與中國「軟實力外交」（soft diplomacy）的私下往來。

    《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，消息來源自杭特的前生意夥伴庫尼（Bevan Cooney）的相關電子郵件，他在2016年因為債券詐欺投資計畫而入獄，目前仍在服刑中。這些首次曝光的電子郵件與本週《紐約郵報》報導的「電郵門」完全無關。

    庫尼聲稱，他是這起詐欺計畫的「代罪羔羊」，亨特及其另一名生意夥伴阿契爾（Devon Archer）都逃避了罪責。目前阿契爾也因為該案被起訴，正在等待宣判。

    電子郵件顯示，有一個名叫哈紹吉（Mohamed A. Khashoggi）的中間人將一組中共企業高層和政府官員介紹給杭特與其合夥人，要求以「中國企業傢俱樂部（CEC）」的名義參觀白宮，並且與白宮高層舉行私人會議。CEC由一群商界人士與中國政府外交官於2006年成立，被稱為中國的「第二外交部」。

    哈紹吉認為，此行將是非常有效的「軟實力外交」，能夠讓杭特與其生意夥伴有很好的機會接觸到中國人，以便在未來做生意。

    根據美國政府的公開資料顯示，這個中國代表團確實在2011年11月14日訪問了白宮，並享有高層訪問權限，該代表團包括大約有30名成員 。《布萊巴特新聞網》報導，政府記錄並沒有記載的是，中國代表團還趁訪問白宮的機會，與時任副總統的拜登私下會面。

    CEC的秘書長程虹2015年的個人履歷談到這段經歷時就有說，2011年代表團在華府訪問受到極大的禮遇，並稱訪問團當時有與拜登舉行會議。

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