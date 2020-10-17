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    印度童婚問題嚴峻 總理莫迪：盡速修改女性最低婚齡

    印度總理莫迪16日表示，將盡速修改女性法定最低結婚年齡。（歐新社）

    印度總理莫迪16日表示，將盡速修改女性法定最低結婚年齡。（歐新社）

    2020/10/17 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇全球童婚問題，印度總理莫迪（Narendra Modi）16日表示，中央政府在收到相關委員會的報告後，將盡速修改女性的最低結婚年齡。

    綜合外媒報導，《印度婚姻法》規範女性最低結婚年齡為18歲，男性則為21歲，儘管印度立法禁止童婚，但根據聯合國兒童基金會（UNCIEF）統計，印度是全球童婚率最高的國家。總理莫迪16日表示，政府正在進行必要的討論，以決定理想的女性法定結婚年齡。並提到，自己收到全國各地的女子來信，詢問政府何時做出決定，莫迪強調，政府正在等候委員會提供相關報告，將很快對此採取行動。

    印度婦女與兒童發展部（Union Ministry for Women and Child Development）自6月起，積極推動將女性法定結婚年齡上修至21歲，以降低產婦的死亡率並改善嬰兒與孕婦的許多健康問題。印度農村長期需要人力耕作，各地盛行童婚，許多家庭近期受到疫情影響難以維持生計，選擇將年幼的女兒出嫁，導致童婚率再次上升。

    印度2015到2016年進行的全國家庭健康調查（The National Family Health Survey-4）顯示，20到24歲的女性中，有26.8%在18歲前結婚，其中更有7%的女性在15歲以前結婚。

    印度是全球童婚率最高的國家，約27%的女性在18歲前結婚。（美聯社資料照）

    印度是全球童婚率最高的國家，約27%的女性在18歲前結婚。（美聯社資料照）

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