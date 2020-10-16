「我明天一定會被開除」 泰國帥哥記者直播狂出槌一夕爆紅
〔即時新聞／綜合報導〕泰國英語媒體《曼谷郵報》（Bangkok Post）記者帕彭（Patpon Sabpiton），近來由於在直播泰國反政府集會現場時所自然流露的真實反應，太具喜感，讓他一夕間就在泰國網路社群上爆紅，意外成為爆紅迷因。
關注於泰國議題的泰文翻譯粉專「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」今日發文指出，現在泰國的媒體自由已被限縮，泰國警方稍早已發布非正式命令，禁止所有媒體直播示威現場畫面，更出動警力監控網路媒體。
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然而，在泰國昨晚的示威現場上，《曼谷郵報》記者帕彭在直播過程屢屢出現意外狀況，爆出笑料，一夕間受到廣大泰國網友的關注。對此，「泰譯聞」也將記者帕彭的多段新聞播報畫面剪輯成短片，並附上華語翻譯給台灣網友參考。
新聞畫面中，帕彭正在解釋泰國現今發生的政局衝突，接著就被一名路過的男子亂入，對著鏡頭友善揮手。對此，帕彭順勢訪問他，「今天為何來示威場合？」受訪男子接著突如其來地對著鏡頭以泰文暴怒大吼，「龜ｘ總理滾！」帕彭不禁被嚇到，愣住瞪大眼睛望著鏡頭。最後，帕彭回過神來忍不住笑意，立即恢復鎮定，繼續播報，「沒錯，就是因為這樣所以來到集會現場」。
當示威者15日晚間在集會現場點亮手機的燈光，並以泰文合唱運動主題曲，現場直播的帕彭便以富有情感的旋律「朗誦」出英文翻譯。讓大批泰國網友在推特發文盛讚敬業，「只是翻譯沒什麼厲害，跟著旋律唱出翻譯才令人讚嘆」；也盛讚他的認真與努力，讓泰國示威運動的能見度提升。
另一段新聞畫面中，帕彭在示威現場轉播最新狀況時，被身後示威群眾的口號打斷後，就維持張嘴的狀態定格，忘詞數秒後，才剛想起本來要說的話準備要繼續說，甫開口又被身後的口號聲打斷，讓帕彭乾脆就停下來哼歌、搖擺身軀，等待口號喊完。
還有帕彭在民主紀念碑前，播報示威集會現場，但由於泰國現在正是溽暑，帕彭幾度由於太熱了，而暈到忘詞，忘記路名就轉向身旁的路人詢問。最後，帕彭因為太熱了，想了好久還是想不起來路名，讓他苦惱望著鏡頭，最後忍不住大嘆氣，轉過去跟路人借扇子搧風。
另一段新聞畫面 中，帕彭直播到一半突然想起不小心把他跟人家借來的傘遺忘在後方，立即轉過頭小跑步往後跑，留下攝影記者遙望著他的背影。另一段畫面中，帕彭倒退著播報新聞，接著頭就撞到降至半空中的鐵門幕，讓他忍不住直呼，又出槌了，接著便對鏡頭說抱歉，苦笑說，「我明天一定會被開除，我很確定」。然而，帕彭富有喜感的自然反應，讓他意外受到泰國網友歡迎。