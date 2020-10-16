「我明天一定會被開除」 泰國帥哥記者直播狂出槌一夕爆紅

《曼谷郵報》記者帕彭近來在直播反政府集會現場時自然流露的真實反應，太具喜感，讓他一夕間就在泰國網路社群上爆紅。（圖擷取自臉書＿Patpon Sabpiton）

2020/10/16 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕泰國英語媒體《曼谷郵報》（Bangkok Post）記者帕彭（Patpon Sabpiton），近來由於在直播泰國反政府集會現場時所自然流露的真實反應，太具喜感，讓他一夕間就在泰國網路社群上爆紅，意外成為爆紅迷因。

關注於泰國議題的泰文翻譯粉專「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」今日發文指出，現在泰國的媒體自由已被限縮，泰國警方稍早已發布非正式命令，禁止所有媒體直播示威現場畫面，更出動警力監控網路媒體。

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然而，在泰國昨晚的示威現場上，《曼谷郵報》記者帕彭在直播過程屢屢出現意外狀況，爆出笑料，一夕間受到廣大泰國網友的關注。對此，「泰譯聞」也將記者帕彭的多段新聞播報畫面剪輯成短片，並附上華語翻譯給台灣網友參考。

新聞畫面中，帕彭正在解釋泰國現今發生的政局衝突，接著就被一名路過的男子亂入，對著鏡頭友善揮手。對此，帕彭順勢訪問他，「今天為何來示威場合？」受訪男子接著突如其來地對著鏡頭以泰文暴怒大吼，「龜ｘ總理滾！」帕彭不禁被嚇到，愣住瞪大眼睛望著鏡頭。最後，帕彭回過神來忍不住笑意，立即恢復鎮定，繼續播報，「沒錯，就是因為這樣所以來到集會現場」。

當示威者15日晚間在集會現場點亮手機的燈光，並以泰文合唱運動主題曲，現場直播的帕彭便以富有情感的旋律「朗誦」出英文翻譯。讓大批泰國網友在推特發文盛讚敬業，「只是翻譯沒什麼厲害，跟著旋律唱出翻譯才令人讚嘆」；也盛讚他的認真與努力，讓泰國示威運動的能見度提升。

另一段新聞畫面中，帕彭在示威現場轉播最新狀況時，被身後示威群眾的口號打斷後，就維持張嘴的狀態定格，忘詞數秒後，才剛想起本來要說的話準備要繼續說，甫開口又被身後的口號聲打斷，讓帕彭乾脆就停下來哼歌、搖擺身軀，等待口號喊完。

還有帕彭在民主紀念碑前，播報示威集會現場，但由於泰國現在正是溽暑，帕彭幾度由於太熱了，而暈到忘詞，忘記路名就轉向身旁的路人詢問。最後，帕彭因為太熱了，想了好久還是想不起來路名，讓他苦惱望著鏡頭，最後忍不住大嘆氣，轉過去跟路人借扇子搧風。

另一段新聞畫面 中，帕彭直播到一半突然想起不小心把他跟人家借來的傘遺忘在後方，立即轉過頭小跑步往後跑，留下攝影記者遙望著他的背影。另一段畫面中，帕彭倒退著播報新聞，接著頭就撞到降至半空中的鐵門幕，讓他忍不住直呼，又出槌了，接著便對鏡頭說抱歉，苦笑說，「我明天一定會被開除，我很確定」。然而，帕彭富有喜感的自然反應，讓他意外受到泰國網友歡迎。

影片請見:

亂入男子受訪時突然對著鏡頭以泰文暴怒大吼，「龜ｘ總理滾！」《曼谷郵報》記者帕彭（左）不禁被嚇到，愣住瞪大眼睛望著鏡頭。（圖取自推特）

泰國網友盛讚帕彭以富有情感的旋律唱出泰國反政府運動主題曲的英語翻譯。（圖取自推特）

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