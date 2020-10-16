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    學者示警！蘇聯衛星、中國火箭推進器兩大型太空垃圾恐對撞

    人類長年的太空活動產生許多廢棄物。（美聯社）

    人類長年的太空活動產生許多廢棄物。（美聯社）

    2020/10/16 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕人類探索太空已超過半個世紀，留下的「太空垃圾」已成為無法忽視的威脅。據專家追蹤計算，由蘇聯和中國遺留的兩個大型太空垃圾可能在當地時間週四晚間對撞，這樣的現象將是逾10年來首次發生。

    《CNN》報導，蘇聯在1989年發射的一座2000磅、55英呎長的導航衛星，與中國於2009年發射的長征火箭推進器如今可能撞在一起。李奧實驗室執行長塞佩利（Daniel Ceperley）指出，兩物體的撞擊機率超過10％，不過這並不罕見，物體近距離掠過彼此在太空中時常發生。

    塞佩利說，雖然每週都會目睹好幾次失效衛星在100公尺內高速擦身而過，但公司決定藉此次機會提升公眾對太空垃圾議題的關注，因為蘇聯衛星和中國火箭推進器體積相當大，撞擊後會產生大量碎片，破壞該處相對乾淨的軌道。

    報導指出，上一次有大型太空物體對撞發生在2009年，一座失效的俄羅斯軍事衛星撞上了運行中的美國通信公司「銥衛星」的通信衛星，形成了一大片的碎片雲，體積小到難以個別追蹤，且至今仍在軌道上繞行，對鄰近的衛星形成長期威脅。

    哈佛-史密松天體中心天文學家麥道爾（Jonathan McDowell）表示，此次的撞擊非同小可，屆時太空碎片數量恐增加10％至20％，每一塊新的碎片都可能再導致更多的撞擊，形成連鎖反應。

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