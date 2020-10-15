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    習近平下令「備戰」 紅二代爆：共軍將領對他很不爽

    2020/10/16 00:54
    紅二代爆料，解放軍中能打仗的將領都對習近平感到不滿。（彭博檔案照）

    紅二代爆料，解放軍中能打仗的將領都對習近平感到不滿。（彭博檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平13日視察潮州一處海軍陸戰隊基地，要求官兵「要把全部心思和精力放在備​​戰打仗上」。1名中共紅二代爆料，中共將領不爽習近平，且習在「部隊清洗」後，被提拔的全是「乙類集團軍」，根本無法打仗。

    根據中國官媒《央視》 報導，習近平13日在潮州一處海軍陸戰隊基地視察部隊，他對官兵發表談話，「要把全部心思和精力放在備​​戰打仗上，保持高度戒備狀態。」要求強化任務訓練，也要加強對抗性質演訓，用最嚴厲、難度最高的方式訓練部隊。

    根據《希望之聲》《大紀元》報導，美國哥倫比亞大學博士王軍濤是紅二代，父親曾任中共國防大學政治學院院務部政委，屬於「正軍級」。王軍濤在八九學運、六四天安門事件期間被控參與運動，遭到判刑，後於1994年保外就醫時前往美國，他爆料指出，解放軍中能打的將領全都對習近平感到不滿。

    紅二代指出，習近平為了建立自己的人脈，曾任福建省長的他後來提拔的軍人，有一半先前都隸屬於廈門部隊。（彭博檔案照）

    紅二代指出，習近平為了建立自己的人脈，曾任福建省長的他後來提拔的軍人，有一半先前都隸屬於廈門部隊。（彭博檔案照）

    王軍濤說，「能打仗的將領都是有個性的，不願意搞政治忠誠這一套」，過去習近平進行「部隊清洗」，讓這些將領了解到「「不聽話的還要被習近平清洗。我認識或間接認識這些人，他們是很生氣的」，且習近平為了建立自己的人脈，曾任福建省長的他後來提拔的軍人，有一半先前都隸屬於廈門部隊。

    王軍濤強調，廈門部隊「是乙類集團軍」，不但缺乏編制、武器不先進，且完全沒有常規演訓，「這些人打不了仗，只能給習近平看家。」

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