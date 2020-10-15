約翰希南又脫單了！與小14歲辣女友低調結婚

WWE摔角巨星、好萊塢演員約翰希南與小14歲女友Shay Shariatzadeh（左）在10月初結婚。（路透）

2020/10/15 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕目前逐漸把事業重心從擂台轉往好萊塢的WWE摔角巨星約翰希南（John Cena）傳出好消息，他與小14歲的圈外女友Shay Shariatzadeh在10月初於美國佛州舉行祕密婚禮，低調娶嬌妻。

綜合外媒報導，擁有16次世界冠軍的WWE巨星約翰希南，近年來逐漸把事業重心轉往大螢幕，包含出演《大黃蜂》、《圍雞總動員》等作品，《玩命關頭9》、新版《自殺突擊隊》也將飾演主要反派成員，在好萊塢事業蒸蒸日上。

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而約翰希南個人生活也有好消息，去年才曝光戀情，約翰希南與小14歲的圈外女友Shay Shariatzadeh傳出2人已在10月初於美國佛州舉行婚禮，由於疫情的關係，兩人低調結婚，Shay Shariatzadeh是加拿大公民，擁有伊朗血統，畢業於加拿大的名校英屬哥倫比亞大學，目前任職於溫哥華的一間科技公司。

這也是現年43歲的約翰希南第2次婚姻，希南與第1任妻子Elizabeth Huberdeau在2009年結婚，2012年離婚，後與女摔角手妮基貝拉（Nikki Bella）熱戀，雙方交往5年餘，一度論及婚嫁，在2017年WWE年度盛會第33屆摔角狂熱（WrestleMania 33），希南與貝拉在擂台上聯手擊敗對手後，希南在破7萬觀眾面前，在擂台上下跪向貝拉求婚，不料隔年4月兩人分手，取消原定2018年5月5日所舉行的婚禮，令摔角迷扼腕。

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