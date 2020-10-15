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    軍情動態》F-35數量持續增加 日本計劃在更多基地部署F-35

    日本目前的F-35戰機僅部署於三澤基地，隨著F-35數量增加，未來可能會部署至其他基地。（美聯社）

    日本目前的F-35戰機僅部署於三澤基地，隨著F-35數量增加，未來可能會部署至其他基地。（美聯社）

    2020/10/15 13:49

    〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊已開始配備F-35匿蹤戰機，目前主要為部署於青森縣三澤基地的17架F-35A，隨著F-35系列戰機數量增加，防衛省官員指出，未來可能會將F-35部署於三澤基地以外的其他基地，前提是獲得部署地點當地社區支持。

    根據《日本時報》報導，防衛省規劃最終將採購147架F-35系列戰機，包括傳統起降的F-35A以及可短場起降的F-35B，未來F-35A將取代北海道千歲基地和石川縣小松基地中無法升級的F-15戰機，升級後的F-15戰機預計將部署在沖繩縣那霸基地，該基地負責對付中共軍機的頻繁侵擾。

    防衛省官員指出，隨著F-35系列戰機數量增將，未來可能會將F-35部署於三澤基地以外的其他基地，由於部署戰機獲得部署地點當地社區支持，因此目前尚未決定要部署至何處。

    而F-35B可由海上自衛隊的出雲級直升機航艦所搭載，計劃用於防禦偏遠島嶼及太平洋沿岸地區，位於九州宮崎縣的新田原基地是九州最大的航空自衛隊基地，同時也是F-35B基地的熱門候選地點，同時也和海上自衛隊的吳市軍港相近，吳市軍港也是出雲級直升機航艦「加賀」的母港。

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