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    德國單日確診創新高 梅克爾宣布加強封閉措施

    15日凌晨德國確診人數達到6638人，為爆發疫情以來最高，德國總理梅克爾宣布加強封閉措施。（歐新社）

    15日凌晨德國確診人數達到6638人，為爆發疫情以來最高，德國總理梅克爾宣布加強封閉措施。（歐新社）

    2020/10/15 13:15

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇，多個國家均傳出確診人數創高或是封閉措施更加嚴格的消息，15日凌晨德國確診人數也達到6638人，為爆發疫情以來最高，德國總理梅克爾宣布加強封閉措施。

    《德國之聲》報導，德國總理梅克爾與16州首長進行會議，並在會後宣布加強防疫措施，包括疫情嚴重地區私人聚會人數上限10人、酒吧和餐館晚間11點後不得營業、出入公共場所配戴口罩，目前柏林、法蘭克福、科隆等地區都屬於疫情嚴重地區。

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