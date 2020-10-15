《即時說新聞》「港女箱屍案」2年8個月後 陳同佳準備投案？

陳同佳2018年2月涉嫌在台灣殺死同為香港人的同行女友潘曉穎，將屍體藏於行李箱並棄屍草叢。（警方提供）

2020/10/15 12:12

〔影音新聞／綜合報導〕轟動港台的「港女箱屍案」，昨（14日） 下午因為港媒發現，一直協助陳同佳的牧師管浩鳴出現在台灣駐港辦事處，疑似是為陳同佳與自己辦理赴台簽證而再度掀起話題。

香港人陳同佳在2018年2月，涉嫌在台灣殺死同為香港人的同行女友潘曉穎，將屍體藏於行李箱並棄屍草叢，最後潛逃香港後因盜刷女方信用卡遭逮。台灣曾三度向港府提出司法互助請求，但始終未獲港府正面回應，案情因此陷入膠著。

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在陳同佳於2019年10月23日因「洗錢罪」刑滿出獄前，香港政府2019年10月18日發布新聞稿指出特首林鄭月娥收到陳同佳來信，表示出獄後希望來台自首，想請政府協助安排，希望透過自首，可以不被判處死刑。港府2019年10月20日也再透過新聞稿表示，已經透過民間單位與台灣協商陳同佳來台安排。

台灣政府各部門對此口徑一致，認為這是政治操作。去年（2019年）台灣三度申請司法互助，港府都不願意提供，現在卻要協助來台「自首」試圖私了，是港府政治凌駕司法，意圖矮化台灣主權。不透過官方移送他來台，也恐怕有逃亡、串證、湮滅證據之虞，更何況嫌犯竟願意從沒有死刑的香港，來到有死刑的台灣自首，明顯違反人性，懷疑陳同佳是「被自首」。另外，由於陳同佳已遭到通緝，並不符合自首的要件，因此即使投案也無法減刑。

由於港府態度明顯消極，陸委會表示「香港不辦，我們來辦」，發函要求港府同意台灣派員前往押解陳同佳來台，港府發聲明拒絕後，陸委會改成立刑事警察局單一專案窗口，請港府通知陳同佳，若有意投案可直接與窗口聯繫。

喧騰了2年8個月後，究竟陳同佳會不會來台投案，面對台灣的司法制裁？且讓我們拭目以待。

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