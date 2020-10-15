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    軍情動態》不怕極端天氣！ 美國F-15E戰機將配裝「暴風之鎚」炸彈

    美國空軍F-15E「打擊鷹」戰機未來將會配備雷神「暴風之鎚」炸彈，戰力獲提升，圖為美軍F-15E戰鬥機。（路透）

    美國空軍F-15E「打擊鷹」戰機未來將會配備雷神「暴風之鎚」炸彈，戰力獲提升，圖為美軍F-15E戰鬥機。（路透）

    2020/10/15 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國雷神公司（Raytheon）週二（13日）透過聲明表示，其研發的「暴風之鎚」炸彈（StormBreaker smart weapon）已獲准配裝在美國空軍F-15E「打擊鷹」戰鬥機上，將能大幅提升作戰能力，讓惡劣天氣的不利影響降至最低。

    《Defence Blog》報導，雷神公司週二（13日）透過表示，美國空軍F-15E「打擊鷹」戰機未來將會配備「暴風之鎚」炸彈（StormBreaker smart weapon），該武器能在惡劣天氣或視野不佳的環境下命中移動目標，大幅提高F-15E戰機作戰能力，而美空軍F-15E戰機也獲准在任務中發射「暴風之鎚」。

    在今年6月中旬美國海軍測試中，「暴風之鎚」成功地從F/A-18E/F 「超級大黃蜂」戰鬥機上分離，並且從飛機上接收了導引數據，使其可以在飛行中對準目標，預計在年底可以進行配裝，而除了F-15E戰機、F/A-18E/F戰機外，美國下一個計畫，是要將「暴風之鎚」配裝在F-35戰機上面。

    「暴風之鎚」計畫負責人斯泰格（Cristy Stagg）表示，「這款武器在各種複雜的情境下證明了實力，能在極端氣候條件下打擊多種目標，而且已經準備好要飛行了」，他還補充提及，「透過他多模式尋標器以及資料傳輸，『暴風之鎚』能讓惡劣天氣變的無關緊要」。

    據了解，「暴風之鎚」具有3段式尋標器，飛行距離超過72公里，在一般模式下使用紅外線和毫米波雷達來成像，另外還能使用半主動雷射和GPS導引來命中目標。除此之外，「暴風之鎚」更具備體積小的優點，與攜帶其他較大的武器相比，美軍僅需數量更少的戰機就能完成相同的任務。

    美國空軍F-15E「打擊鷹」戰機未來將會配備雷神「暴風之鎚」炸彈，戰力獲提升，圖為「暴風之鎚」炸彈。（擷取自Raytheon網站）

    美國空軍F-15E「打擊鷹」戰機未來將會配備雷神「暴風之鎚」炸彈，戰力獲提升，圖為「暴風之鎚」炸彈。（擷取自Raytheon網站）

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