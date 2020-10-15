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    中國與聯合國合作建立大數據庫 專家憂各國情資恐不保

    中國與聯合國合作密切，引國際擔憂。圖為中國國家主席習近平（右）及聯合國秘書長古特瑞斯。（路透）

    中國與聯合國合作密切，引國際擔憂。圖為中國國家主席習近平（右）及聯合國秘書長古特瑞斯。（路透）

    2020/10/15 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕北京當局建立大數據庫，藉此控管、箝制人民的行為已非新聞，隨著中方勢力在國際蔓延，近期傳出要與聯合國合作建立數據中心，引發各界擔憂。外媒指出，中國政府正藉此舉擴大其監控網路，並獲得各國機敏資訊。

    美國《自由亞洲電台》報導，中國近年擴大輸出輸出軟、硬實力，與聯合國合作項目不斷，光是這兩年就有由中國自然資源部與聯國經濟社會事務部合作啟動的「全球地理空間訊息與技術合作交流機構」，以及中國國家統計局及聯合國經社部合作設立的大數據研究所。

    對此，美國退役陸軍軍官蕭恩受訪時表示，聯合國掌控龐大數據，對中國而言是不可多得的資源，後者可藉此取得各國水文水利、軍事設施狀態、政府機構活動及大規模民間工程的實施狀況。

    蕭恩進一步補充，中國若以國家的名義去向他國索取數據，肯定會被拒絕，「但聯合國可以用發展的名義，將重要的數據轉到中國處，與中國大數據蒐集、分析平台整合」，意味著北京當局無需費吹灰之力，就可掌握其他國家寶貴的機敏資訊。

    總部設於位於美國華府的非政府組織「公民力量」主持人楊建利則認為，在這些合作案中，中國跟聯合國都是在各取所需，聯國需要資金、技術，而中國無須經過納稅人同意就可動用預算，滿足聯合國所需，做為交換，中國可獲取大量數據，進而朝成為全球領袖的目標邁進一大步。

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