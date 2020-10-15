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    制裁林鄭月娥等10名香港官員 美警告金融機構勿往來

    美國國務院14日向國會提交首份「香港自治法」報告，內容中列出包含香港特首林鄭月娥（見圖）在內的10名損害香港自治的官員，並警告金融機構勿與受制裁人士交易，否則可能會面臨嚴厲制裁。（法新社）

    美國國務院14日向國會提交首份「香港自治法」報告，內容中列出包含香港特首林鄭月娥（見圖）在內的10名損害香港自治的官員，並警告金融機構勿與受制裁人士交易，否則可能會面臨嚴厲制裁。（法新社）

    2020/10/15 07:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院14日向國會提交首份「香港自治法」報告，內容中列出包含香港特首林鄭月娥在內的10名損害香港自治的官員，並指華府將在60天內進一步揭露與該批被制裁人士有重要往來的金融機構名單，並警告金融機構勿與受制裁人士交易，否則可能會面臨嚴厲制裁。

    外媒消息指出，針對香港政府強硬施行《港版國安法》，美國於8月曾公布一批包含香港特首林鄭月娥等香港官員在內的制裁名單，美國行政部門已於8月7日依據總統川普行政命令，以凍結資產方式制裁這些官員。國務院於本月14日則提出首份「香港自治法」報告給國會，報告中列出10名因打壓香港民主而被美國制裁的人，包含林鄭月娥與港區國安委秘書長陳國基，以及香港律政司長鄭若驊、香港保安局長李家超、香港中聯辦主任駱惠寧、香港警務處長鄧炳強、香港政制及內地事務局局長曾國衛、中國港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明，及北京駐港國安公署署長鄭雁雄。在8月的制裁名單中，只有前香港警務處長盧偉聰不在最新的報告中。

    報導提到，報告中列出每位官員被列出的原因，如林鄭月娥是因為今年6月簽署「港區國安法」、動用緊急法來限制香港居民權利與自由，以及將今年9月香港立法會選舉延後一年等作為。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發出聲明表示，報告顯示美國持續反對中國蓄意侵害港人自由、施行壓制性政策等行徑。

    川普於今年7月14日簽署成為法律的美國《香港自治法》，嚴厲制裁違反《中英聯合聲明》及《基本法》，並推行「港版國安法」的有關官員，以及實體有業務來往的金融機構。法律規定國務院須在90天內公布制裁名單，並在60天內提交一份與這些人進行重大金融交易的金融機構清單，總統則須在1年內，對被點名的金融機構實施法規中所列10項制裁的至少5項，並最晚在2年內採取全項制裁。不過目前報告中尚未列出可能被制裁的金融機構。

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