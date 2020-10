慘！塔利班表態挺川普遭拒 「破壞和談」被美軍空襲教訓

2020/10/14 17:53

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班(Taliban)日前公開表態支持川普連任,並關心確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)的川普身體是否健康。對此,川普團隊馬上聲明「我們拒絕塔利班的支持」,沒多久後,美國空軍也對阿富汗赫爾曼德省南部的塔利班組織發動空襲。

根據美媒11日報導,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)日前受訪時大讚川普,表態希望他能贏得勝選,並讓美軍從阿富汗撤軍。穆賈希德在訪問中,也對先前確診的川普表達關心;對此,川普競選團隊立刻聲明「拒絕塔利班的支持」,聲明並指美國總統會以美國的利益優先。

請繼續往下閱讀...

隨後,美國空軍發言人萊格特上校(Sonny Leggett)12日在推特PO文,證實過去2天在阿富汗赫爾曼德省發動空襲,並引美軍在阿富汗指揮官官米勒將軍(Scott Miller)的話指出,塔利班必須停止在赫爾曼德省的攻擊行動,減少這種與先前協議不符的暴力行為,也破壞了阿富汗內部正在進行的和平談判。

萊格特上校表示,美空軍將持續對阿富汗提供防禦支援,協助抵禦塔利班組織攻擊。根據阿富汗赫爾曼德省發言人茨瓦克(Omer Zwak)表示,塔利班武裝份子在過去一週於該省不同地區發動攻擊,在週末更加劇攻擊行動,主要高速公路上的橋樑遭炸毀,道路被迫關閉。而目前阿富汗政府正與塔利班代表在卡塔爾舉行內部談判,旨在結束阿富汗長年以來的戰爭。

Over the past two days USFOR-A has conducted several targeted strikes in Helmand to defend ANDSF forces under attack by Taliban fighters, consistent with the U.S.-Taliban agrmnt. USFOR-A has & will continue to provide support in defense of the ANDSF under attack by the Taliban