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    慘！塔利班表態挺川普遭拒 「破壞和談」被美軍空襲教訓

    塔利班武裝份子在過去一週於該省不同地區發動攻擊，在週末更加劇攻擊行動，主要高速公路上的橋樑遭炸毀，道路被迫關閉。（歐新社）

    塔利班武裝份子在過去一週於該省不同地區發動攻擊，在週末更加劇攻擊行動，主要高速公路上的橋樑遭炸毀，道路被迫關閉。（歐新社）

    2020/10/14 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）日前公開表態支持川普連任，並關心確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的川普身體是否健康。對此，川普團隊馬上聲明「我們拒絕塔利班的支持」，沒多久後，美國空軍也對阿富汗赫爾曼德省南部的塔利班組織發動空襲。

    根據美媒11日報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）日前受訪時大讚川普，表態希望他能贏得勝選，並讓美軍從阿富汗撤軍。穆賈希德在訪問中，也對先前確診的川普表達關心；對此，川普競選團隊立刻聲明「拒絕塔利班的支持」，聲明並指美國總統會以美國的利益優先。

    隨後，美國空軍發言人萊格特上校（Sonny Leggett）12日在推特PO文，證實過去2天在阿富汗赫爾曼德省發動空襲，並引美軍在阿富汗指揮官官米勒將軍（Scott Miller）的話指出，塔利班必須停止在赫爾曼德省的攻擊行動，減少這種與先前協議不符的暴力行為，也破壞了阿富汗內部正在進行的和平談判。

    萊格特上校表示，美空軍將持續對阿富汗提供防禦支援，協助抵禦塔利班組織攻擊。根據阿富汗赫爾曼德省發言人茨瓦克（Omer Zwak）表示，塔利班武裝份子在過去一週於該省不同地區發動攻擊，在週末更加劇攻擊行動，主要高速公路上的橋樑遭炸毀，道路被迫關閉。而目前阿富汗政府正與塔利班代表在卡塔爾舉行內部談判，旨在結束阿富汗長年以來的戰爭。

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