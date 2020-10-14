健康出狀況？習近平南巡致詞「狂咳」 央視直播急切畫面

習近平今日在深圳致詞時頻頻咳嗽。（圖擷自央視直播）

2020/10/14 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省深圳市今日上午舉行「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」，中國國家主席習近平在現場發表將近1小時的致詞演講，不過在致詞結束前7分多鐘，習近平卻在台上狂咳嗽、停頓喝水，中國官媒《央視》現場直播時也馬上切換畫面。

綜合媒體報導，習近平今日出席大會，致詞全文約6300字，時長約52分鐘，不過習近平今日講話語速較平常緩慢，在致詞進行到44分鐘時，突然傳出一陣咳嗽，引起台下來賓注目，在接下來的幾分鐘內，習近平仍不斷咳嗽，並頻頻停頓喝水。

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雖然習近平在致詞時頻頻咳嗽、喝水，不過中國官媒《央視》在進行活動直播時，只要習近平出現咳嗽、拿水杯的畫面，就會馬上切換畫面，拍攝台下來賓，直到致詞快結束時才回到習近平的畫面。但儘管《央視》急切畫面，但仍可清晰聽到習近平咳嗽和拿水杯的聲音。

此外，大會原定在上午10時開始，卻不知為何延後到10點半才舉行，習近平則在11點2分時開始致詞，台下與會來賓都戴上口罩，看到習近平咳嗽，也紛紛注視著台上情況。

習近平2日前展開南巡行程，連日走訪潮州、汕頭，除了了解疫情後的經濟情況、還視察解放軍海軍陸戰隊，今日上午出席「深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會」。

習近平今日在深圳致詞時頻頻咳嗽、拿水喝。（圖擷自央視直播）

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