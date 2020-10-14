女權鬥士也中槍 蓋兒加朵演埃及豔后遭批「洗白」

蓋兒加朵是近年好萊塢知名女演員之一。（路透）

2020/10/14 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）近年以《玩命關頭》、《神力女超人》等作品走紅全球，她亦曾擔任過聯合國女權運動大使，但近來傳出她將接演埃及豔后角色，遭外界批評是在助長好萊塢「洗白」的陋習。

《BBC》 報導，一部講述「埃及豔后」克麗奧佩脫拉七世故事的電影計畫在近日曝光，敲定可說是近年最炙手可熱的女演員蓋兒加朵主演，消息一出卻引來不少批評，認為豔后一角應該由阿拉伯或非洲裔演員來擔任，而不是猶太裔白人。

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種族多元可說是好萊塢近年來最敏感的議題之一，以往為配合製作和票房需求，片商將有色人種角色改為白人影星可說是司空見慣，但這樣的做法開始遭到質疑，認為應盡量讓符合角色背景設定的演員來演出才適當，也才能促進圈內的種族多元性，改變白人主宰的現況。

美國作家傑金斯（Morgan Jerkins）在推特上寫道，「克麗奧佩脫拉應該讓膚色暗一點的人來演，這樣才更符合真實歷史」；另有人說，「蓋兒加朵是一位非常棒的演員，但北非有一大群演員能夠挑選，不要再洗白歷史！」

然而，古代中東在身分辨認上與現代觀點多不相符，也有人點出克麗奧佩脫拉更偏向希臘或北馬其頓，而非阿拉伯或非洲。克麗奧佩脫拉是史上著名的托勒密王朝後代，西元前69年出生於埃及，也是王朝的最後一名統治者。

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