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    誇張！強國媽關車窗夾幼女頸「渾身抽搐」5分鐘才發現

    中國廣東東莞一名女子近日開車時將4歲女兒單獨放在後座。（圖擷取自微博）

    中國廣東東莞一名女子近日開車時將4歲女兒單獨放在後座。（圖擷取自微博）

    2020/10/14 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕誇張！中國廣東東莞一名女子近日開車時將4歲女兒單獨放在後座，後來覺得天氣太熱就關了車窗開空調，5分鐘後才發現孩子頸部被車窗夾住，已經軟趴趴沒有反應了，緊急送醫急救。對此，中國網友紛紛痛批，「她還記得她有個女兒啊！」、「嬰幼兒童上車必須坐安全座椅，中國很多家長都沒有這個意識」。

    綜合中媒報導，當時這名媽媽將4歲女兒單獨放在後座，未坐安全座椅，正值下午太陽曬得車內很熱，於是女童媽媽將車窗全部打開散熱，過了一段時間覺得可以了，才把窗戶關起來開空調，但開了5分鐘空間依然沒有涼起來，回頭才發現自己女兒被車窗夾到脖子，渾身抽搐、小便失禁、心跳驟停，趕緊送醫治療，經過十多天救治才康復出院。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「無論開車、騎車都會和孩子說說話吧」、「車窗管好後有咔嚓的聲音，這個女人是不是腦殘」、「孩子沒叫沒掙扎嗎？做媽的人如果開著窗會時不時從後視鏡裡看一眼孩子，還會不斷提醒不要頭手不要伸出窗外，她怎麼能這麼粗心」、「她還記得她有個女兒啊」、「不是親生的吧」、「嬰幼兒童上車必須坐安全座椅，中國很多家長都沒有這個意識，生了孩子就要對他負責」。

    後來覺得天氣太熱就關了車窗開空調，5分鐘後才發現孩子頸部被車窗夾住，已經軟趴趴沒有反應了，緊急送醫急救。（圖擷取自微博）

    後來覺得天氣太熱就關了車窗開空調，5分鐘後才發現孩子頸部被車窗夾住，已經軟趴趴沒有反應了，緊急送醫急救。（圖擷取自微博）

    對此，中國網友紛紛痛批，「她還記得她有個女兒啊！」、「嬰幼兒童上車必須坐安全座椅，中國很多家長都沒有這個意識」。（圖擷取自微博）

    對此，中國網友紛紛痛批，「她還記得她有個女兒啊！」、「嬰幼兒童上車必須坐安全座椅，中國很多家長都沒有這個意識」。（圖擷取自微博）

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