NASA「阿提米絲協議」已8國簽署 誓言建最大太空探索聯盟

NASA「阿提米絲協議」目前已有8國完成簽署，分別為美國、澳洲、加拿大、日本、盧森堡、義大利、英國與阿拉伯聯合大公國（雙邊協議），圖為月球。（法新社）

2020/10/14 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）今年5月中發佈未來探索月球的新標準「阿提米絲協議（Artemis Accords）」，將開採月球資源、建立安全區納入其中，積極邀請盟國加入，而NASA週二（13日）宣佈，「阿提米絲協議」目前已有8國完成簽署。

綜合外媒報導，「阿提米絲協議」企圖為未來月球探索建立長期標準，在月球基地建立安全區，避免未來各國在月球發生衝突，同時也允許私人企業擁有他們開採的月球資源，現在簽署的8國分別為美國、澳洲、加拿大、日本、盧森堡、義大利及英國，而阿拉伯聯合大公國則是在週二（13日）與美國簽署雙邊協議。

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外媒指出，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）向記者表示，「我們正在做的事情是，創造出所有國家都同意的行為準則」，目前的協議基本上與1967年的聯合國《外層空間條約》（Outer Space Treaty）一致，該條約指明，「不得通過提出主權要求，使用、佔領或以其他任何方式把包括月球和其他天體在內的外層空間據為己有」，試圖建立人類理史上最廣泛、最大的太空聯盟。

不過，連同川普政府及其他國家都將月球視為「戰略資產」，而月球深具長期科學研究的價值，或許將使未來火星任務成為可能，也因此，部分人士認為，目前的協議已經過時了。2019年美國副總統彭斯（Mike Pence）指示NASA要在2024年前將人類送回月球，將NASA的計畫時間減半，並要求要在月球表面建立長期的人類活動地。

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