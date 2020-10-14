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    淨水器接錯！強國衰媽用工業鹽水泡奶粉「3寶喝3年」

    中國湖北武漢一名李姓女子上個月發現自己家裡的淨水器接錯管線。（圖擷取自微博）

    中國湖北武漢一名李姓女子上個月發現自己家裡的淨水器接錯管線。（圖擷取自微博）

    2020/10/14 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國湖北武漢一名李姓女子上個月發現自己家裡的淨水器接錯管線，3年以來全家喝的都是「禁止食用」的工業用軟化鹽水，李女崩潰表示，家裡3個寶寶喝的奶粉都是用這水沖的，廠商卻想甩鍋消費者。對此，網友也紛紛回覆，「廠家甩鍋顧客太缺德了」、「趕緊帶孩子去醫院檢查一下吧！」

    根據中媒《Vista看天下》報導，李女3年前購置了淨水器後，一直覺得水有淡淡鹹味，但換濾芯的師傅卻說這很正常，直到上個月售後人員上門檢查，才發現淨水器接錯管線，李家人喝到是「禁止食用」的工業鹽水，李女反映後廠商卻表示，當時安裝人員處理好以後，李女簽字驗收沒發現問題，現在可以給她更新設備補償，但李女不能接受，「（三個小寶寶）一生出來，就用這個水沖奶粉，這個問題很嚴重！」雙方尚在協商賠償問題中。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「廠家甩鍋顧客太缺德了，顧客驗收只能是看漏不漏能不能用，誰能知道你怎麼安裝啊」、「『師傅說這很正常』是不是說明這個問題很常見，不只一家裝錯了，只是沒有意識到」、「崩潰至極，屏幕前的我表示都很慌」、「啥牌子的淨水器啊抵制起來，那師傅要判刑間接性害人」、「先去醫院體檢一下吧，看看有沒有什麼毛病」、「這要在美國得被罰倒閉！」

    李女家3年以來全家喝的都是「禁止食用」的工業用軟化鹽水。（圖擷取自微博）

    李女家3年以來全家喝的都是「禁止食用」的工業用軟化鹽水。（圖擷取自微博）

    李女崩潰表示，家裡3個寶寶喝的奶粉都是用這水沖的，廠商卻想甩鍋消費者太誇張。（圖擷取自微博）

    李女崩潰表示，家裡3個寶寶喝的奶粉都是用這水沖的，廠商卻想甩鍋消費者太誇張。（圖擷取自微博）

    對此，網友也紛紛回覆，「廠家甩鍋顧客太缺德了」、「趕緊帶孩子去醫院檢查一下吧！」（圖擷取自微博）

    對此，網友也紛紛回覆，「廠家甩鍋顧客太缺德了」、「趕緊帶孩子去醫院檢查一下吧！」（圖擷取自微博）

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