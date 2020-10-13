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    武漢肺炎》沒察覺染疫！緬甸百歲嬤擊敗病毒：沒什麼感覺

    緬甸百歲人瑞Thein Khin不僅擊敗了武肺病毒，甚至幾乎沒察覺到自己染疫。（路透）

    緬甸百歲人瑞Thein Khin不僅擊敗了武肺病毒，甚至幾乎沒察覺到自己染疫。（路透）

    2020/10/13 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球造成逾百萬人死亡，緬甸一名百歲人瑞Thein Khin不僅擊敗了武肺病毒，甚至幾乎沒察覺到自己染疫。

    《路透》報導，現年100歲的阿嬤Thein Khin一家4代人遭病毒襲擊，她在上個月檢測呈現陽性後，被關在隔離中心，但Thein Khin並未出現臨床症狀，還說自己更擔心孫輩的狀況。

    Thein Khin在仰光的家中受訪時說，「我沒感覺到什麼異狀。我食慾不錯，能自己洗澡，一切都很正常」。她說，「如果我染上這種病，可能會躺在床上呻吟，但我很強壯，可四處走動，沒有什麼感覺」。

    報導指出，武漢肺炎已在全球造成超過百萬人死亡，其中老年人更是染疫的高風險人群，在醫療不發達的較貧窮國家，包括緬甸，這種風險更高。

    緬甸在病毒蔓延全球初期避免了國內疫情大爆發，但現在確診病例激增，從8月份的幾百例上升到目前約2萬9000例，660多人病歿。

    Thein Khin則幸運地沒有大病，毫髮無傷的脫離了疫情。她說，「二戰的局勢更加糟糕。我聽說這種病毒大流行，全世界都很危險，但我覺得這個疾病沒什麼。」

    Thein Khin還說，自己更為孩子和孫輩擔憂，「死亡對我而言並不重要，因為我很老了。我已擺脫了許多致命、更糟和危險的情況。」

    Thein Khin的孫女表示，他們一家有10人染疫，所幸最後都平安無事。

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