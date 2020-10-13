超稀有14.83克拉紫粉巨鑽「玫瑰花魂」拍賣 可望飆11億

「超稀有」紫粉色巨鑽下個月將在瑞士拍賣，估計價格可望飆至3800萬美元，約新台幣11億元。（路透）

2020/10/13 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕蘇富比拍賣行表示，在俄羅斯發現的「超稀有」紫粉色巨鑽下個月將在瑞士拍賣，估計價格可望飆至3800萬美元，約新台幣11億元。

綜合外媒報導，這顆重達14.83克拉的紫粉巨鑽3年前在俄國東北部一處礦山中發現，被命名為「玫瑰花魂」（The Spirit of the Rose），取自1911年俄國芭蕾舞劇《Le Spectre de la rose》。

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「玫瑰花魂」源自2017年俄國礦業公司發現一顆未經加工重達27.85克拉的粉紅鑽，耗費1年時間切割出這顆橢圓形鑽石，先後在台北、新加坡和香港展出，下月11日將在日內瓦拍賣。

蘇富比珠寶部門主管舒勒（Gary Schuler）表示，這顆紫粉色鑽石之所以稀有，是因為它的尺寸以及被評為「艷彩紫粉色」（Fancy Vivid Purple-Pink）等級的顏色，鑽石淨度達「內無瑕級」（Internally Flawless），即屬幾乎不含氮的罕見類別。

舒勒在一份聲明中表示，在所有粉紅鑽石中，只有1％大於10克拉，大約4％會被評為「艷彩」等級，因此「玫瑰花魂」的大小、色彩和純度極為不同凡響。

2017年，一顆59.6克拉的粉紅色鑽石「粉紅之星」（Pink Star）以7120萬美元（約新台幣20億元）成交，創下珠寶拍賣最高金額紀錄。

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