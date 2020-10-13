食用「酸湯子」8死1急救！ 中國官方初判「米酵菌酸」釀禍

中國黑龍江省雞西市雞東縣日前傳出一處家族聚餐時，9名長輩食用自製、冷凍近1年的粗麵條「酸湯子」後疑似中毒，引發8死1急救的悲劇。（圖翻攝自微博）

2020/10/13 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江省雞西市雞東縣日前傳出一處家族聚餐時，9名長輩食用自製、冷凍近1年的粗麵條「酸湯子」後疑似中毒，引發8死1急救的悲劇。先前外傳起因恐與黃麴毒素有關，不過，中媒報導，官方初步定調為「米酵菌酸」所致。

《上游新聞》報導，當時共有12人參加聚餐，其中3名年輕人因不合口味而未食用，其他9名長輩則陸續出現身體不適，有8人不幸身亡，僅存李姓女子仍與死神搏鬥。李女的姪女表示，姑姑情況不樂觀，並援引醫師說法指稱未來恐需換肝，目前治療已花20多萬人民幣（約新台幣85萬元），且已發起群眾募款。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「酸湯子」是一種「玉米水磨發酵後做成的粗麵條」，並引述黑龍江省衛健委食品處說法，指稱經採檢在玉米麵中驗出「高濃度米酵菌酸」，患者胃液中也有檢出，初步定調為「由椰毒假單胞菌汙染產生米酵菌酸」引發的食物中毒。

報導提到，該菌產生之米酵菌酸為引起嚴重食物中毒與死亡的主因，其耐熱性極強，即便「100度的開水煮沸或用高壓鍋蒸煮也不能破壞毒性」，進食後便可引起中毒，損害人體肝、腎等部位，目前尚無特效解藥，「病死率高達40至100%」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法