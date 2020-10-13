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    拒參加核武裁軍談判 中國示弱：與美俄完全不同等級

    中國堅拒加入美俄裁軍談判。（路透）

    中國堅拒加入美俄裁軍談判。（路透）

    2020/10/13 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄國作為擁有毀滅性核武軍事力量的兩大國家，多年來透過簽署條約削減核武規模，眼見中國迅速崛起，美國不斷喊話裁軍應由雙邊改為三方談判。對此，中國明確表示反對參與三方裁軍，強調中國的核武力量與美俄完全不在同一個等級。

    12日進行的第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中，中國常駐聯合國副代表耿爽指出，美國近來「給中國戴上世界第三大核力量的高帽」，渲染「美中俄核軍備競賽」，要藉此將中國拉入三方裁軍談判，批評美國意在轉移外界注意力，為自己拒絕履行裁減核武的優先責任編造藉口。

    耿爽表示，中國的核力量與美俄完全不在同一個等級，要求中國參加裁軍「不公平、不合理、不可行」，中方不會同意，強調中國的核力量始終保持在維持國家安全最低要求，不曾也不會和任何國家進行軍備競賽，也是5個擁核國中，唯一一個承諾不首先使用核武，以及不對無核國家、地區使用核武的國家。

    根據美國國防部9月公布的「2020年中國軍力報告書」數據顯示，中國核彈頭數量略高於200枚，但隨著北京提升其「核武三位一體」軍力，估計核彈頭數量將在十年內至少增加一倍。

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